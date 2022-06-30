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Ежедневник акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова
- Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание по вопросу строительства детских садов в Усть-Каменогорске. Построено пять частных детских учреждений. Планируется возвести ещё пять в рамках государственно-частного партнёрства. Уже определено их будущее местоположение, готовится тендерная документация. Таким образом, в этом году в дошкольных учреждениях будет обеспечено ещё 1200 мест.
- Глава региона провёл совещание по вопросу строительства социально-культурных объектов в сёлах. Акимам районов рекомендовано активизировать работу с подрядчиками и в обязательном порядке составить графики работ и освоения средств по каждому объекту. Отставаний от графиков и нарушений в этой сфере допускать нельзя.
- Даниал Ахметов поздравил восточноказахстанских госслужащих с профессиональным праздником. «Госслужба – это не просто механизм формирования государственного управления. Это в первую очередь люди, которые каждый день работают на благо страны, региона, города и даже самого маленького населённого пункта. Они ответственны, сдержанны, компетентны во многих сферах и в своей работе руководствуются принципами этики, прозрачности и ориентированности на запросы жителей области», – написал глава региона на своих официальных страницах в социальных сетях.
- В этом году отмечается 30 лет со дня создания государственных правоохранительных органов. Аким области поздравил сотрудников этого ведомства с Днём полиции, отметив, что их вклад в сохранение общественного порядка, мира и согласия, защиту конституционных прав граждан неоценим. От лица всех жителей области глава региона поблагодарил сотрудников МВД за отвагу, верность профессии и честную службу.
- От имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева Даниал Ахметов вручил благодарственные письма восточноказахстанцам, принявшим активное участие в организации и проведении всенародного референдума. Среди тех, кто удостоился почётной награды, учителя, врачи, бизнесмены, журналисты, государственные служащие и общественники.