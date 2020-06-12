Эволюция пространства

Масштабные преобразования начались в библиотеках Усть-Каменогорска.

Их комплексное развитие – ремонт зданий и создание общественных культурных пространств в шаговой доступности для горожан – проводится в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости – 2020».

В одном из самых больших и востребованных городских домов книги, Центральной библиотеке имени Оралхана Бокея, готовятся встретить своих читателей в обновленных помещениях уже в конце июля.

На текущий ремонт помещения из республиканского бюджета выделено 72 миллиона тенге. В настоящее время в ремонтном процессе задействовано более 20 рабочих, 10 из которых трудоустроены через Центр занятости Усть-Каменогорска.

Директор городской библиотечной системы Хабиба Акжигитова отмечает, что последний раз здесь проводился ремонт в 2008 году. Большие преобразования этого года коснутся книгохранилища, читального зала, холла, а также подсобных помещений. Рабочими бригадами осуществляется обновление стен, устанавливаются новые потолки с энергоэффективным освещением, старые окна заменят новыми.

Работники учреждения уверены, что теперь встреча читателей с книгой будет проходить в уютной обстановке, а самое главное – в тепле.

– Раньше здесь было очень холодно из-за старых окон и батарей, которые почти не грели. Теперь подрядчики установили новые радиаторы отопления, полностью заменят стекла и профиль – алюминиевый снаружи и пластиковый внутри здания. Главная задача – чтобы нашим посетителям было комфортно и уютно, – подчеркивает Хабиба Акжигитова.

Особое значение в цифровом веке приобретает то, что библиотека по-прежнему сохраняет свой статус культурного центра. Чтобы перенести это значение в физическое пространство, необходима индивидуальная идея, которая создаст визуальное и смысловое единство и позволит посетителям находить любимые места в соответствии с личными резонансами.

– Конечно, невозможно в новом пространстве работать по-старому. По завершении ремонта в нашей библиотеке появится новый отдельный лингвистический зал для изучения иностранных языков. Длинный коридор, который раньше был темным, превратится в освещенную галерею – здесь будут выставляться творческие работы местных художников и фотографов. Литературный зал имени Оралхана Бокея станет отличным местом встречи для ценителей художественного слова.

Здесь же планируется оборудовать еще один новый зал – для обучения компьютерной грамотности и работе на портале электронного правительства (с недавнего времени эта функция передана из ЦОНов библиотекам).

Для того чтобы храм книги вызывал живой интерес и привлекал детей и подростков, закуплена новая техника – 3D-принтеры и ручки, очки виртуальной реальности, компьютеры и другие гаджеты.

Как отметили в акимате Усть-Каменогорска, преобразования коснутся ещё двух городских книгохранилищ. На бульваре Гагарина библиотека № 2 станет Зелёным домом ученого-орнитолога, писателя-натуралиста Бориса Щербакова. Там разместится его личный архив, книги о природе, библиотека будет специализироваться по экологическому направлению. Детская библиотека по улице Горького, в которой также ведется ремонт, обретёт космическую тематику – там установят планетарий.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук