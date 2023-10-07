Это совсем не дым

Сотрудники ДЧС ВКО напоминают жителям частных домов о правилах эксплуатации электроприборов и печного отопления в зимний период.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, удалось провести информационно-разъяснительную работу с жителями почти 9000 домов. При этом было выявлено более 4000 нарушений, связанных с ненадлежащей эксплуатацией печного отопления.

Специалисты ДЧС ВКО отмечают, что помимо подготовки печей к отопительному периоду, для безопасности целесообразно установить в доме датчик угарного газа. Он оперативно среагирует на недопустимую концентрацию опасного вещества и своевременно предупредит об этом владельцев специальным сигналом.

– Ежегодно сотрудники Департамента устанавливают такие умные приборы в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан, – пояснил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Восточно-Казахстанской области Нуржан Омиржанов. – За четыре года, благодаря сигнализаторам, в беду не попали 37 человек, из них 28 детей.

Датчики угарного газа сегодня становятся всё более популярными в использовании. Для жителей домов с печным отоплением они являются самым важным пунктом при подготовке к зиме. Ведь печь – источник повышенной опасности. Случаи отравления угарным газом регистрируются ежегодно.

Где установить датчик угарного газа? Главное, не монтировать прибор возле топки. Часто это может спровоцировать ложную тревогу. Также не рекомендуется размещать их возле окон или вентиляции. Приток воздуха может помешать уловить надвигающуюся угрозу.

Артём Захаров