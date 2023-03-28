Эстетика городских джунглей

Более трёх тысяч квартир планируется ввести в эксплуатацию в Восточном Казахстане в 2023 году. Кроме того, запланировано строительство 35 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Как сообщают в областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства, в текущем году за счёт всех источников финансирования в регионе будут строить 952 тыс. квадратных метров жилья, или более 9 тысяч квартир, общая стоимость которых составит 190 млрд тенге. Львиная доля этой масштабной стройки приходится на Усть-Каменогорск – 98 многоэтажных домов, или 94 процента от общего объёма. Из них 17 домов – бюджетные, а 81 – коммерческий. Также запланировано возведение трёх бюджетных домов в Риддере, Глубоковском и Уланском районах, одной коммерческой многоэтажки в Риддере и двух – в Зайсанском районе.

В ведомстве отмечают, что за последнее время заметно увеличился объём строительства коммерческого жилья за счёт частных инвестиций, и в текущем году рост составил 116 % к прошлому году. Объём вложений в эту сферу – более 150 млрд тг.

Отметим, что, несмотря на то, что с 2022 года строительство арендных домов приостановлено, так как средства республиканского бюджета были направлены на субсидирование арендной платы очередникам, в ВКО продолжается реализация программы «Одноэтажный Восток», в рамках которой за счёт средств из областного бюджета осуществляется выкуп у частных застройщиков домов для малообеспеченных многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения. В текущем году по проекту в городах и районах области планируется строительство 255 домов на 265 квартир по офтейк-контрактам, стоимостью 4,1 млрд тг. К слову, в связи с ежегодным ростом количества малообеспеченных многодетных семей и социальных слоёв населения, акиматом области на правительственном уровне неоднократно поднимался вопрос по возобновлению строительства и выкупа арендных домов. В результате данная инициатива поддержана и с 2023 года предусмотрены средства из республиканского бюджета для их выкупа.

Как рассказали специалисты управления строительства, по итогам года планируется ввод 349,9 тыс. квадратных метров жилья, или более трёх тысяч квартир, с ростом 110 % к прошлому году.

Что же касается инженерной инфраструктуры, то здесь предусмотрены не менее масштабные работы. Так, в левобережной части Усть-Каменогорска под многоэтажную застройку ведётся развитие жилых массивов Нұрлы Жол, Спорт и 24 жилого района.

В настоящее время район Нұрлы Жол обеспечен магистральными и внутриквартальными сетями тепло-, водоснабжения и канализации, в текущем году планируется завершить внутриквартальные сети электроснабжения 2-й очереди. Также активно ведётся работа по строительству внутриквартальных проездов. Район Спорт обеспечен магистральными и внутриквартальными сетями тепло-, водо-, электроснабжения и канализации. Имеются разработанные проекты для строительства внутриквартальных проездов, которые планируется начать к реализации в текущем году.

По данным профильного ведомства, согласно генеральному плану Усть-Каменогорска в перспективе до 2035 года планируется многоэтажная застройка 22-го и 24-го новых жилых районов. По проекту детальной планировки (ПДП) в границах 22-го района предусматривается возведение 110 многоквартирных домов общей площадью 902,9 тыс. кв. метров. На сегодняшний день ведётся разработка проектно-сметной документации для строительства сетей и благоустройства жилого района.

В 24-м жилом районе также согласно ПДП предусмотрено строительство 92 многоквартирных домов. Здесь уже есть почти вся необходимая инженерная инфраструктура, в частности, вода, тепло и канализация, в этом году запланировано подведение внутриквартальных сетей электроснабжения, а также магистральных и внеплощадочных сетей теплоснабжения.

В регионе не забывают и об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). В этом вопросе ведётся обеспечение инженерными сетями районов под такую застройку. Воду и электричество подведут к 5398 земельным участкам в Усть-Каменогорске, Курчумском и Зайсанском районах.

Дарья Штейн

Фото Тлеубека Шаяхмета