Есть идея? Предлагайте!

Жители региона предлагают свои пути решения некоторых проблем, в том числе экологических.

Так, кандидат геологических наук ВКУ им. С. Аманжолова Анатолий Чурсин и бывший главный инженер УК ТЭЦ Виктор Недовесов в ходе приёма граждан по личным вопросам акимом области Ермеком Кошербаевым предложили рассмотреть сразу два интересных и, что немаловажно, экологически безопасных проекта.

Это строительство комплекса возобновляемой энергетики на водохранилище Алебастр и внедрение технологии «Термококс» в топливно-энергетическую систему ВКО. Как отметил глава региона, очень радует, что люди приходят на приём не только с жалобами и проблемами, но и с собственными идеями и предложениями.

В сфере экологии региона много вопросов, и решать их нужно, безусловно, опираясь на научные исследования.

Рыспек Касенов пришёл, чтобы обсудить целый ряд проектов. Среди них – создание центра международного сотрудничества в сферах туризма, образования и экологии, а также восстановление железнодорожной ветки от Пристани до Усть-Каменогорской ГЭС, возобновление работы конной полиции.

Несколько любопытных идей выдвинул Владимир Вересовкин. И в целом наши пенсионеры и ветераны продолжают занимать активную гражданскую позицию, что не может не радовать.

Пример реализации концепции «Слышащего государства» продемонстрировали в акимате Глубоковского района, когда к ним обратились сотрудники компании «Теплоэнергия», расположенной в посёлке Алтайский. Руководство района оперативно отреагировало, и уже сейчас рабочим выплатили долги по заработной плате. В планах – провести ремонт в бытовке, решить вопрос с отоплением, выдать форму.

До 16 декабря руководство компании погасит задолженность по социальным отчислениям, в том числе и пенсионным. Аким района продолжает держать вопрос на личном контроле.

Уже не в первый раз к главе региона обращаются Лариса Швец и Наталья Стаценко по вопросу приватизации арендных квартир, выданных им как сиротам в рамках программы «Нұрлы жер». Сейчас этот вопрос решается на законодательном уровне.

Все вопросы и предложения будут внимательно изучены. Соответствующие поручения глава региона уже дал профильным ведомствам.