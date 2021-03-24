Есть хорошая идея!

В бывшем районном центре – селе Маркаколь есть пустующие многоквартирные дома. Но, как показала жизнь, и им можно найти совершенно новое, неожиданное применение.

Жительница Маркаколя Галия Даутпаева выкупила в одном из таких домов квартиру и взялась за дело, в успех которого мало кто верил. Поначалу с доводами скептиков было трудно не согласиться: на что можно рассчитывать, затевая гостиничный бизнес в бывшем райцентре, да ещё расположенном на самой окраине области, у границы? Однако наша героиня провела реконструкцию, капитальный ремонт помещения бывшей полуторки и открыла в ней гостиницу.

Как выяснилось, потребность в этом в Маркаколе всё-таки есть. Ведь сюда приезжают не только родственники местных жителей, но и командированные специалисты, в летний сезон – туристы, которым необходима гостиница. Поэтому бизнес-проект женщины заработал. Появился круг постоянных клиентов. Для удобства она выкупила на одной площадке с гостиницей ещё одну пустующую квартиру для собственного проживания. Вести дела ей помогают племянница и её муж.

Не остановившись на достигнутом, энтузиасты реконструировали ещё одну пустующую квартиру на нижнем этаже под кафе. Оно находится прямо под гостиницей и жилой квартирой. Минувшим летом новое заведение общественного питания приняло своих первых клиентов. Стоит сказать, что кафе, несмотря на сельский статус, отвечает всем современным стандартам. Интерьер зала, отделка производят на посетителей самые приятные впечатления. На кухне всё продумано до мелочей, технологическое оборудование заслуживает самых лучших оценок.

– Здесь каждый сантиметр пространства функционален, – говорит хозяйка. – Как и должно быть на подобных современных объектах общественного питания. Вода проходит систему очистки и обогащения, насыщается витаминами и минералами. Одновременно в заведении можно разместить до ста посетителей.

Собеседники рассказали, что время открытия кафе совпало с началом большого строительного бума в селе Маркаколь. Стоит пояснить, что здесь минувшим летом был реализован ряд проектов в рамках программы Комплексного плана развития района на 2020 – 2024 годы. Прибывшие в село бригады строителей нужно было разместить, накормить, чем и занялась команда «Rahata». Так называется предприятие, созданное Галиёй Даутпаевой.

По признанию предпринимательницы, старт бизнеса выдался очень горячим: наплыв клиентов превзошёл все ожидания – трудились не покладая рук. Даже спать приходилось в иные дни урывками. Однако такая загруженность принесла хорошие результаты: за счёт полученной прибыли удалось завершить отделку кафе, закупить мебель и другие элементы интерьера. Кроме этого, «Rahat» рассчитался с долгами за строительный материал, который приобретался в частных магазинах. А главное – владельцы не только создали рабочие места для себя, но и трудоустроили несколько односельчан.

Важная деталь. Семья, о которой идет речь, не брала в банке ни одного тиына в кредит, а использовала в реализации бизнес-проекта собственные заработанные средства.

Кстати, об идеях. Они не исчерпаны. Наоборот, заставляют строить планы, делать на бумаге эскизы будущего объекта. И все это, повторимся, в бывшем районном центре с окраинным географическим расположением. Это наталкивает на мысль, что жители Маркаколя уверены в перспективном будущем своего приграничного села. Иначе какой смысл в трудах наших героев и других авторов бизнес-проектов?

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район