Экзотика и не только

Алмазные и серебристые фазаны, восточный колобус, макаки ява, лапундр, винторогий козёл, гибриды архара и муфлона появились в биологическом центре Семея.

На сегодняшний день животные уже прошли период адаптации и чувствуют себя хорошо

– Самый яркий из них– восточный колобус. Главная особенность этого животного, которое водится в Центральной Африке, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Конго, Нигерии, Эфиопии и Чаде, – это длинный хвост. Восточный колобус, обитающий в основном только на деревьях, использует свой хвост не только для поддержания равновесия, но и для отпугивания хищников, – рассказал методист биоцентра Ляззат Кайраткызы.

Биологический центр Семея – место притяжения юных любителей природы, здесь для юннатов проводят различные познавательные мероприятия. Школьники приезжают сюда, чтобы познакомиться с животными и провести фенологические исследования.

– На данный момент у нас работает летний лагерь. В связи с ограничительными мерами в одну группу входят всего семь-десять детей. Был подписан контракт со школами. Естественно, лагерь бесплатный. Наш автобус привозит и отвозит детей снова в школу, – уточнила Ляззат Кайратовна.

При этом коллектив центра продолжает целенаправленную работу по экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Мария Щетинина

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Семей