Экономика по-Самарски

Объём производства промышленной продукции в районе Самар за период январь-май текущего года составил один миллиард 107,2 млн тенге. При этом темп роста к аналогичному периоду 2022 года, по официальным данным районного акимата, зафиксирован на уровне 148,5 процента. Динамика довольно заметная.

Для сравнения напомним, что подобный показатель в 2022 году отмечен на уровне 745,8 млн тенге. Что же касается индекса физического объёма, то этот индикатор за отчётный период с января по май в нынешнем году составил 268,6 процента.

Очевидно, что обретение статуса отдельного района является не самоцелью, а необходимым условием для всей последующей работы по становлению самодостаточной местной экономики, оптимально сбалансированной по разным направлениям. Фронт работы, сферы приложения сил, соответствующих компетенций имеются очень большие, тем самым заведомо выше требования к местным органам власти, населению, общественности.

С географической точки зрения Самар находится на перекрёстке многих дорог и направлений в Восточно-Казахстанской области. Подобная локация позволяет называть его транзитным коридором. Это выход на Курчумский, Зайсанский, Катон-Карагайский, Уланский, Кокпектинский (область Абай), Жарминский (область Абай) районы и областной центр – Усть-Каменогорск.

Близость к водохранилищу позволяет в меру сил и возможностей развивать рыбоводство и рыболовство, пользоваться услугами водного транспорта. Часть каменного угля для отопления сельских домов завозится речным транспортом до причала и склада около села Новостройка Сарыбельского сельского округа. По информации заместителя акима района Самар Дамира Ордаханова, стоимость твёрдого топлива там составляет 18 тыс. тенге за одну тонну, но из пункта отгрузки покупателям надо забирать уголь на условиях самовывоза.

В районный центр уголь поступает ещё и из соседней области Абай, откуда его доставляют на грузовых автомобилях. В этом случае, с учётом всех расходов, особенностей логистики, стоимость угля за одну тонну составляет 25 тыс. тенге. Во всяком случае, у людей есть выбор – купить в райцентре или поехать на причал.

Вообще вопросы логистики, развития транспортной инфраструктуры имеют большое значение для населения района, где основные отрасли – растениеводство и животноводство. Это одна из сильных сторон, козырей местной экономики, но и, как ни странно, – ахиллесова пята из-за зависимости от природно-климатических условий. В зоне рискованного земледелия в последние годы всё чаще случается засуха, потому в полный рост встаёт проблема диверсификации экономики, развития отрасли глубокой переработки продукции сельского хозяйства. Подобные предприятия получают развитие в сфере переработки зерна на муку, а в рыбной отрасли – возможность выхода на внешние рынки. Точками опоры или роста рассматривается раскрытие резервов местной индустрии, опирающейся на минеральные ресурсы, имеющиеся в недрах района Самар.

Это не просто мечты или туманные проекты, а вполне объективная реальность на местном уровне. Поскольку уже укрепляется промышленный сектор, который представлен горнодобывающими предприятиями. О них рассказывается в прессе не так часто и много, но на территории района они имеются и действуют.

По словам заместителя акима района, речь идёт, в первую очередь, о предприятии по добыче на местном Сатпаевском месторождении ильменитового концентрата для производственных нужд одного из наиболее крупных металлургических предприятий Усть-Каменогорска.

– Горнодобывающее предприятие построило ещё одну обогатительную фабрику, в результате чего открыто 77 новых рабочих мест, – говорит Дамир Ордаханов. – Это означает, что и производство увеличилось.

По официальной информации заместителя акима района Самар, ещё одно горнодобывающее предприятие занимается разработкой ряда проектов в области добычи золота, которые находятся в различной стадии реализации. В перспективе будет интересно обратиться к этим темам, представляющим интерес для читателей, отдельно и более подробно рассказать на страницах областной газеты.

Таир Сапаргалиев