Экологичное будущее – время действий

В Казахстане состоялся Первый международный конгресс ECOJER, приуроченный к 30-летию Независимости республики. Восточноказахстанские специалисты приняли участие в форуме в онлайн-режиме.

В преддверии Всемирного дня окружающей среды экологические активисты и эксперты, руководители государственных органов, бизнес-сообщества и международных организаций собрались на одной площадке в сердце страны. Как отметили участники, одна из основных задач, которую ставит конгресс, – создание эффективной площадки для обсуждения глобальных экологических вызовов, ведь сегодня совершенно новое звучание приобретают вопросы экономической и экологической безопасности.

Восточный Казахстан присоединился к конгрессу в онлайн-режиме и стал единственным регионом, который для обсуждений организовал такие же дискуссионные площадки, как на форуме в столице. Более тысячи жителей области приняли участие в форуме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Первого международного экологического конгресса. Приветствие от его имени зачитал спецпредставитель президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан.

Глава государства подчеркнул, что улучшение окружающей среды является приоритетом для Казахстана.

– Правительство проводит системные реформы для гармонизации экологического законодательства в соответствии со стандартами ОЭСР и для применения наилучших международных зелёных практик. Казахстану повезло с богатыми природными ресурсами, это, бесспорно, наш актив. Одновременно с этим наша страна должна не только извлекать сырьё, но и разрабатывать и развивать глубокую переработку в соответствии с принципами циркулярной экономики и последними технологиями. Я надеюсь, что проведение экологического конгресса в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды станет хорошей традицией, – сказано в обращении.

В рамках конгресса состоялось несколько сессий, где эксперты обсудили участие женщин в экологических проектах и устойчивые инициативы, новую архитектуру экологического законодательства, трансформацию энергетической отрасли Казахстана на пути к устойчивости, экологизацию промышленности.

Председатель совета ассоциации ECOJER Лаззат Рамазанова рассказала, что в 2000 году Совет Безопасности ООН вынес передовую Резолюцию-1325 «О женщинах, мире и безопасности». Она призывает усилить участие женщин в процессе принятия решений по вопросам мира и разрешению конфликтов.

Депутат Мажилиса предлагает Казахстану пересмотреть понятие безопасности женщин в рамках данной резолюции и чётко обозначить роль женщин в соответствующих национальных планах по борьбе с изменением климата.

– Считаю, что женщин должно быть больше на уровне принятия решений в сфере экологии и природопользования. В странах, где это есть, идёт устойчивое развитие. Это часть традиционной роли женщин во многих странах мира. И именно женщины чаще всего сталкиваются с проблемой доступа к ресурсам в результате климатических изменений, – добавила Лаззат Рамазанова.

Члены конгресса поделились своим мнением по этому поводу. По словам директора фонда Алии Сальменовой, женщины более активны в социальной деятельности и экологических инициативах в силу большей тревожности о будущем своих детей, ведь ни одна женщина не согласится, чтоб её дети жили в загазованном городе с горами несанкционированных свалок.

Как рассказала руководитель Восточно-Казахстанского филиала Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER Елена Березинская-Абилова, на сегодняшний день 50 процентов женщин находятся на руководящих должностях предприятий малого и среднего бизнеса, и именно женщина в статусе «мама – хранительница домашнего очага – бизнесвумен» может внести свой вклад в решение экологических проблем своего населённого пункта.

Обеспечение привычных для человека нужд и благ приводит к неизбежному воздействию на окружающую среду от деятельности промышленного бизнеса. В рамках одной из проведённых сессий представители крупнейших промышленных групп обсудили возможности и пути минимизации негативного экологического воздействия на окружающую среду от экономической деятельности бизнеса.

Как отметил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, Казахстан входит в пятёрку стран, в которых количество выбросов углекислого газа одно из самых высоких в мире. Это обусловлено тем, что в республике очень большая угольная генерация и скопление крупных промышленных предприятий, которые были построены ещё в 1960–70-х годах. Результатом работы последних двух лет стало принятие новой редакции Экологического кодекса, которая в январе этого года была подписана Главой государства.

Напомним, что основными концептуальными моментами нового Экокодекса стал переход предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ) с 2025 года и установление датчиков автоматизированной системы мониторинга на предприятиях первой категории. Срок перехода на НДТ – до 10 лет. Если предприятие не перейдёт на наилучшие доступные технологии, то с 2025 года ставки платы за эмиссию в окружающую среду для него вырастут, и они будут увеличиваться каждые три года: сначала в два, потом в четыре, потом – в восемь раз.

При этом, по словам Ахметжана Примкулова, переход на НДТ – это международный опыт, который в странах ЕС позволил сократить выбросы загрязняющих веществ на 90 процентов по основным ингредиентам.

Что касается установки датчиков АСМ, то сейчас в стадии утверждения находится подзаконный нормативно-правовой акт. Предприятия обяжут оснастить датчиками к 2023 году. Без них предприятиям будет запрещено работать.

Также спикер отметил, что реализация экологического принципа «загрязнитель платит» привел к увеличению размера административного штрафа, поскольку для многих предприятий выгоднее заплатить штраф, чем вкладывать средства в модернизацию и улучшение своего производства, тем самым снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Однако на производственных площадках ТОО «Казцинк» за более чем 20-летнюю деятельность на внедрение наилучших технологий, которые используются в странах ЕС, Австралии, Канады, направили более 90 млрд тенге. Как рассказал главный эколог предприятия Казтай Такеев, произошло крупное техническое перевооружение. Были проведены работы по снижению выбросов диоксида серы в атмосферу благодаря установке датской технологии по утилизации газа. Дальнейшее сокращение выбросов с одновременным увеличением выпуска продукции при существующих на тот период производственных процессах было невозможно. Поэтому было принято решение внедрить на свинцовом производстве новую австралийскую технологию.

В 2012 году для переработки газов медного завода построена новая сернокислотная установка по проекту канадской фирмы SNC Lavalin с применением передовой технологии двойного контактирования – двойной абсорбции, разработанной бельгийской компанией Mecs.

– С момента образования «Казцинка» мы осознаем важность экологических задач, не разделяем на те, что остались в наследство от металлургии прошлого века, и те, что стоят в производстве перед нами сегодня. Особое внимание компанией уделяется автоматизации технологических процессов, важное значение придаём охране водных ресурсов, – пояснил Казтай Такеев.

Ещё одно промышленное предприятие, которое поделилось своим опытом по экологизации, – Ульбинский металлургический завод. По словам начальника отдела охраны окружающей среды АО «УМЗ» Дмитрия Слободина, предприятие практически не имеет выбросов, загрязняющих окружающую среду.

– УМЗ – экологически чистое предприятие. Если сравнивать с промпредприятиями чёрной и цветной металлургии, которые выбрасывают десятки тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу, мы выбрасываем в год всего 38 тонн. Для того чтобы поддерживать такой уровень, за время существования компании достигнута беспрецедентная система газоочистки. Специально для нашего производства были разработаны фильтры ФПП, которые улавливают микроаэрозоли со степенью очистки 99 процентов, – рассказал Дмитрий Слободин.

Крупный бизнес проводит большую работу, чтобы снизить воздействие своих производств на окружающую среду. Многие компании нефтеперерабатывающего, горно-металлургического комплексов соответствуют европейским справочникам НДТ на 80–90 процентов.

При этом в рамках Парижского соглашения Казахстан взял на себя международные обязательства к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 15 процентов. Поэтому с текущего года в республике будет ежегодно утверждаться Национальный план выбросов парниковых газов с их дефицитом в 2 процента. Вместе с тем Глава государства на Климатическом саммите объявил об углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году.

В связи с этим последние два года Министерство экологии разрабатывает концепцию низкоуглеродного развития, которую в этом году должны утвердить. В ней закладываются основные механизмы, действия как Минэкологии, так и министерств энергетики, индустрии и сельского хозяйства, крупного бизнеса, для того чтобы снизить выбросы парниковых газов, начать работу по декарбонизации. Только эти мероприятия в комплексе могут привести к реальному улучшению экологического состояния.

Как рассказал министр экологии Магзум Мирзагалиев, Казахстан, как и весь мир, уязвим перед угрозой изменения климата.

– В Казахстане среднегодовая температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 1,37 градуса. При этом наблюдается устойчивый рост скорости повышения средней годовой температуры. Всё это приводит к проблеме с водными ресурсами, ведь по многим трансграничным рекам Казахстан находится ниже по течению. Более 40 процентов водных ресурсов поступает в Казахстан из соседних стран. Ярким примером является река Урал, среднегодовой сток по которой в последние годы сократился в три раза, – сказал министр.

Отдельного внимания требует Каспийское море. Начиная с 2006 года его уровень снижается.

Вышеуказанные проблемы – лишь небольшая часть проблем, стоящих перед Казахстаном, и которые являются индикаторами того, что настало время более решительных действий для борьбы с ростом глобальной температуры, заявил министр.

Новый Экологический кодекс позволит создать эффективную систему повышения устойчивости к изменению климата на местном уровне, а также в секторах, наиболее уязвимых к этому явлению.

В течение следующих пяти лет планируется высадить два миллиарда деревьев для увеличения поглощения парниковых газов.

Дарья Антон