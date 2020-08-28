Экипировка для учёбы

В рамках благотворительной акции более тысячи первоклассников Восточно-Казахстанской области обеспечены необходимыми школьными принадлежностями.

Для малышей переход из детского сада в первый класс – это значимое событие, которое, скорее всего, останется в их памяти на всю жизнь. Поэтому важно, чтобы ничто не омрачало этот особенный момент и учебный процесс в целом. Традиционно накануне Дня знаний детям из разных точек региона делают дополнительный подарок к празднику.

Так и в этом году в рамках акции «Дорога в школу» от Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan более тысячи детей из малообеспеченных и многодетных семей, поступающих в первый класс, получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

– От всей души поздравляю с предстоящим Днём знаний учащихся и их родителей, – обратился к ребятам первый заместитель председателя ВКОФ партии Nur Otan Олег Чугунков. – Как известно, в связи с пандемией коронавирусной инфекции этот учебный год для многих пройдёт в непривычном формате. Однако это не должно помешать школьникам приобрести знания. Наша партия всегда поддерживает многодетные семьи и молодёжь. Вы – будущее нашей страны, ваша главная задача – получить хорошее образование.

Отметим, более десяти лет в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» в акции активно участвуют и оказывают спонсорскую помощь депутаты, меценаты, бизнесмены и члены первичных партийных организаций.

Ания Есмухамет