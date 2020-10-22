Эффективное взаимодействие

Национальный ядерный центр РК с рабочим визитом посетила делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с заместителем генерального директора – руководителем Департамента гарантий МАГАТЭ Массимо Апаро.

После посещения технических площадок бывшего Семипалатинского испытательного полигона и научно-исследовательской базы Национального ядерного центра РК состоялась рабочая встреча.

Открывая совещание, генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков отметил, что НЯЦ РК высоко ценит многолетнее сотрудничество с МАГАТЭ, направленное на предотвращение распространения ядерного оружия.

Благодаря поддержке МАГАТЭ на базе предприятия реализованы важные государственные задачи в сфере нераспространения ядерного оружия, обеспечения безопасности ядерной энергетики. Это – радиоэкологическое обследование территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона, реализация крупнейшего уникального проекта по перемещению отработанного топлива реактора БН-350 из Актау на площадку «Байкал-1».

Важным направлением сотрудничества стало оказание всесторонней поддержки Международным агентством по атомной энергии в проведении работ по модернизации и переводе реакторов НЯЦ РК на низкообогащённое урановое топливо.

Так, при непосредственном участии МАГАТЭ проведена модернизация информационно-измерительной системы исследовательского реактора ИВГ1.М, оказывается содействие по вывозу ВОУ-топлива реактора ИВГ1.М в Россию, а также методическая помощь в разработке уникальной технологии разбавления и утилизации облученного уран-графитового ВОУ-топлива реактора ИГР и многое другое.

Со своей стороны Массимо Апаро поблагодарил руководство и сотрудников НЯЦ РК за организацию визита и возможность посетить объекты бывшего Семипалатинского испытательного полигона. МАГАТЭ высоко оценивает результаты проведённых работ по приведению в безопасное состояние территории бывшего СИП.

Также гостей впечатлили результаты научно-технических работ, проведённых на исследовательской базе НЯЦ РК в сфере развития атомной энергетики, радиоэкологии и технологий управляемого термоядерного синтеза.

Ева Ким

Из открытых источников

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