Единый сервис для бизнеса

В регионе начинающие предприниматели открывают новые предприятия бизнеса и создают рабочие места.

На заседании Регионального общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при областном филиале партии «Nur Otan» представители Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области рассказали об итогах работы по нефинансовой поддержке бизнеса и внедрению единого офиса «Правительство для бизнеса».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

На повестку дня были вынесены актуальные вопросы реализации государственных программ поддержки бизнеса. О работе, проделанной в этом направлении, рассказал директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. В частности, он осветил итоги обучения населения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и сообщил о ходе внедрения в регионе единого офиса «Правительство для бизнеса».

По его словам, по проекту «Бастау Бизнес» за четыре года ими обучено 11 172 человека. Из них 25 процентов слушателей открыли своё дело и создали новые рабочие места.

– Получили финансирование 2 800 проектов наших выпускников, – проинформировал Кайрат Мамырбаев. – Хочу отметить, что из года в год мы наблюдаем рост популярности и эффективности проекта «Бастау Бизнес», который действует уже пять лет.

Спикер сообщил, что в 2021 году по проекту обучено 1 944 человека, финансирование которых планируется через вновь созданную микрофинансовую организацию «Oskemen-Atameken». Согласно проведённому опросу выпускников «Бастау Бизнес», потребность в микрокредитовании по региону на сегодняшний день составляет 1,8 млрд тенге. Это ориентировочно 452 заёмщика.

Что касается Единой программы поддержки и развития «Дорожная карта бизнеса-2025», Палата предпринимателей ВКО предоставляет сервисную поддержку ведения предпринимательской деятельности и информационное обеспечение предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в центрах обслуживания предпринимателей городов Усть-Каменогорска и Семея. Эта работа проводится в рамках четвёртого направления программы «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства». По состоянию на 1 декабря в текущем году ПП ВКО оказана 1 401 услуга по сервисной поддержке бизнеса.

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

В то же время, по данным ПП ВКО, информационную поддержку бизнес-инициатив жителей сельской местности оказывают центры поддержки предпринимательства (ЦПП), которые работают в каждом городе и районе Восточного Казахстана. За 11 месяцев 2021 года консультанты ЦПП фактически оказали 14 570 услуг при плане 12 708.

Говоря о внедрении в ВКО единого офиса «Правительство для бизнеса», Кайрат Мамырбаев подчеркнул, что цифровая экосистема НПП «Атамекен» призвана стать помощником предпринимателя. Создание единого сервиса для бизнеса является основным фокусом экосистемы и реализуется во исполнение поручения Главы государства по упрощению порядка предоставления мер государственной поддержки и государственных услуг.

– Наряду с госуслугами и мерами господдержки цифровая экосистема станет единой платформой для оказания услуг НПП и востребованных коммерческих услуг В2В по принципу «одного окна», – пояснил Кайрат Мамырбаев. – При этом задача цифровой экосистемы состоит не в простой цифровизации всех услуг и мер поддержки, а в том, чтобы создать более глубокие суперсервисы, охватывающие все важные жизненные ситуации, с которыми сталкивается предприниматель – от поиска бизнес-идеи и открытия бизнеса до привлечения финансирования.

Будет реализован адресный подход в предоставлении сервисов. Это персонализированный подход и подбор мер поддержки, проактивные уведомления о любых проверках, штрафах, налоговых обязательствах с возможностью их оплаты или обжалования, база знаний по интересующим сферам, маркет-плейсы и другие меры. Всего до 2025 года планируется реализовать более 600 сервисов с охватом более 1 миллиона предпринимателей, занятых преимущественно в микро- и малом бизнесе.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО