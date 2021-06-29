Дыхание времени в каждой газетной строке…

В День работников средств массовой информации в Восточно-Казахстанской области открыл двери музей журналистики. Для пишущей и снимающей братии региона это знаковое событие, так как представленные экспонаты отражают все этапы развития отрасли.

Роль средств массовой информации в современном мире очень велика. Благодаря опыту, мастерству и высокому профессионализму журналистов жители нашего региона получают своевременную и объективную информацию. Из года в год работники СМИ вносят существенный вклад в укрепление стабильности в обществе, поднимают актуальные вопросы и освещают знаковые события, помогают решить наболевшие проблемы, обращая на них внимание общественности и власти.

Ежегодно в День работников средств массовой информации в Восточно-Казахстанской области чествуют талантливых журналистов, настоящих профессионалов своего дела. И в этот раз не обошлось без подарков и поздравлений – выдающихся представителей профессии и ветеранов журналистики поздравили с праздником и от имени акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова вручили премии и грамоты.

– За 30 лет Независимости казахстанская журналистика как социальный институт обрела особое значение, – подчеркнул заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев. – Мы с гордостью демонстрируем достижения Казахстана и главные ценности Независимости – мир, единство и согласие. Вы, уважаемые журналисты, вносите значительный вклад в развитие нашего государства и области. Во время чрезвычайного положения, карантина, подвергая риску своё здоровье, вы выполняли свою работу в полном объёме, стоя в одном ряду с врачами и сотрудниками правоохранительных органов. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю творческих успехов, осуществления намеченных планов. Пусть ваша профессиональная деятельность послужит дальнейшему развитию Восточного Казахстана и всей страны.

Знаковым событием, настоящим подарком для представителей СМИ стало открытие музея журналистики. Теперь у жителей и гостей областного центра появилась уникальная возможность за несколько минут совершить экскурсию в столетнюю историю журналистики региона, посмотреть по фотографиям, материалам, как развивалось писательское мастерство и типографское дело.

Отметим, идея создания музея, в котором бы хранилась история региональных изданий, зародилась ещё в 2005 году, его основателями по праву можно назвать известных журналистов Кабдылкаира Кудайбергенова, Жумадила Адильбаева, Айтмухамбета Касымова и других энтузиастов.

– Сначала это был маленький музейный уголок в рабочем кабинете, около двух десятков разных экспонатов, – поделился Кабдылкаир Кудайбергенов, посвятивший многие годы работе в областной газете «Рудный Алтай». – Коллеги постоянно дополняли его.

Спустя время коллекция уже не вмещалась на полках, нужно было не просто предоставить ей место, но и познакомить восточноказахстанцев с уникальными экземплярами. В профессиональный праздник – День работников средств массовой информации музей журналистики открыл двери для своих первых посетителей.

Старинные фотоаппараты, печатные машинки, плёночный диктофон, фотографии, награды – с этими и другими экспонатами связано немало интересных историй, которые хочется рассказать молодым журналистам. И пусть многие из этих артефактов уже давно не используются в профессиональной деятельности, все они хранят дыхание того времени.

Добавим, посетить экспозицию и ознакомиться с историей журналистики Восточно-Казахстанской области может любой желающий при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Музей находится в парке имени К. Кайсенова.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева, Тлеубека Шаяхмета