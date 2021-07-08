Две зоны Семипалатинского полигона

29 августа Казахстан отметит 30-летие закрытия Семипалатинского полигона. Без малого 40 лет на его территории шли регулярные испытания всех типов ядерного оружия, которые проводились в атмосфере, на земле и глубоко в подземных штольнях.

Так совпало, что закрытие полигона лишь на несколько месяцев опередило обретение Независимости нашим государством. Казахстану, только что объявившему о своём суверенитете, досталось страшное наследие. Да, полигон замолчал. И замолчал навсегда. Что же он собой представлял, какую угрозу нёс населению и окружающей среде, на тот момент никто сказать не мог. Понадобилось 30 лет, чтобы ответить на эти важные вопросы.

Разумеется, никто не собирался использовать огромные территории бывшего Семипалатинского полигона вслепую. Но для того, чтобы провести масштабные работы по обследованию территории, равной одной из европейских стран, требовалось время. Поэтому государство предпочло на этот период законсервировать земли полигона, запретив использовать её в хозяйственных нуждах. Но не всегда и во всём этот запрет действовал. Впрочем, об этом расскажем позже.

А пока, в начале 1990-х годов, перед учёными только что созданного в мае 1992 года Национального ядерного центра РК была поставлена чёткая задача: провести комплексное радиологическое исследование территории Семипалатинского полигона, чтобы установить реальные границы заражённой территории.

Проблема заключалась ещё и в том, что все испытания ядерного оружия проводились на полигоне под грифом «секретно», и после закрытия испытательной площадки практически вся документация, связанная с инфраструктурой полигона, местами испытаний и готовящимися штольнями, была вывезена в Российскую Федерацию. Перед казахстанскими учёными фактически было «непаханое поле». Работу нужно было начинать с чистого листа.

Как рассказал директор филиала Института радиационной безопасности и экологии РГП НЯЦ РК Асан Айдарханов, перед исследователями Института радиационной безопасности и экологии стоял вопрос о возможности ведения хозяйственной деятельности на территории бывшего полигона. Согласитесь, выбрасывать за пределы экономики 18 тыс. кв. км – это сверхрасточительство для любого государства, даже такого огромного, как Казахстан. Тем более что даже во время испытаний на его территории уже велась небольшая хозяйственная деятельность. Здесь добывались полезные ископаемые, велась геологическая разведка. Земля-то здесь богата недрами, но использовать их в полном объёме во благо развития экономики пока нет возможности. Для этого необходимо точно знать, насколько загрязнена радиоактивными отходами окружающая среда.

А после закрытия полигона и вовсе началось незаконное использование земель. «Чёрных» копателей интересовал цветной и чёрный металл, в изобилии оставленный военными по всей территории полигона, а местные животноводы стали пасти скот на обширных пастбищах. Но все существующие здесь крестьянские хозяйства, по сути, работают «на птичьих» правах. Никто не выдает им акты на земельные участки. Ведь согласно Постановлению Правительства РК от 16 июня 1997 года № 976, передача земель полигона в собственность или долгосрочную аренду возможна только после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий испытания ядерного оружия и комплексного экологического обследования.

– Поэтому в 1998–1999 годах были начаты первые работы по дифференциации территории СИП с точки зрения её хозяйственного использования. В результате были собраны и обобщены материалы о проведённых радиологических исследованиях на территории СИП, созданы первые электронные карты, показывающие места расположения основных источников радиоактивного загрязнения и места вероятного расположения сельскохозяйственных угодий, – отметил Асан Айдарханов.

По его словам, основной целью комплексного экологического обследования СИП являлось определение степени радиационной опасности, которую он представляет для человека в настоящее время. Причём исследовать нужно было не только непосредственно испытательные площадки, но и абсолютно всю территорию полигона, поскольку уровень радиации мог и здесь быть достаточно высоким и опасным.

В первую очередь необходимо было определить степень опасности для человека. Для этого нужно было получить точные данные о дозах облучения пострадавшего населения, тех, кто многие годы проживал на территории полигона.

Технически осуществить комплексное экологическое обследование сразу всей территории СИП, учитывая его размеры, – сложная задача. Поэтому территория полигона обследовалась частями. Для этого вся территория была разделена на тринадцать участков, и каждый из них обследовался по одной и той же схеме в течение двух лет – в первый год проводилось предварительное обследование, во второй год – уточняющее.

– Наиболее значимыми радионуклидами, образовавшимися во время ядерных испытаний на полигоне, с точки зрения радиационного загрязнения объектов окружающей среды и формирования внутреннего и внешнего облучения, в настоящее время следует считать: 137Cs (цезий 137), 241Am (америций-241), 239Pu (плутоний-239), 240Pu (плутоний-240), 90Sr (стронций-90), а также содержание 3H (трития) в воде. Поэтому основное внимание при проведении обследования СИП было направленно на прецизионное определение данных радионуклидов, – разъяснил Асан Оралханович.

В целом, исследовательская работа была построена в трёх основных направлениях: определение содержания радионуклидов в объектах окружающей среды (в почве, воздухе, воде и т.д.); расчёт доз облучения, которые может получить человек, находясь или длительное время проживая в той или иной точке полигона, а также зонирование территории на «радиационно-опасную» и «безопасную» зоны.

Разумеется, в первую очередь нужно было выявить участки радиационного загрязнения на почвенной поверхности земель полигона. Именно почва стала той экосистемой, которая в большей степени пострадала в результате ядерных испытаний.

Многолетнее изучение почвы Семипалатинского полигона показало, что в настоящее время вне испытательных площадок существуют участки со сверхнормативным поверхностным радиоактивным загрязнением. Они образовались в результате радиоактивных выпадений от наземных ядерных испытаний (так называемые следы радиоактивных выпадений).

Параллельно велись работы и по изучению водных ресурсов полигона. За годы исследовательской работы были тщательно изучены 130 водоёмов – это реки, ручьи и озера, включая и знаменитое Атомное озеро.

По словам Асана Айдарханова, в результате было выявлено несколько участков поверхностных вод, представляющих собой радиационную опасность. Это воды ручьев Карабулак, Узынбулак, Байтлес, Актыбай, Токтакушык, озера Кишкенсор, а также участок реки Шаган после выхода с территории площадки «Балапан».

Все остальные обследованные поверхностные воды (озёра, ручьи, участок реки Шаган до впадения в Атомное озеро) опасности не представляют.

Не остались без внимания и подземные воды. Трещинные воды брались на пробу в 25 скважинах на таких крупных региональных разломах, как Калба-Чингизский, Западно-Аркалыкский, Чинрауский и других.

Проведённые исследования показали, что вынос радиоактивного загрязнения с площадки «Дегелен» осуществляется водами ручьёв Узынбулак, Карабулак, Байтлес, Токтакушык, Актыбай, Карабулак, в которые в свою очередь попадают штольневые водотоки. Распространение радионуклида 3H за пределы площадки «Балапан» осуществляется водами реки Шаган. О миграции радионуклидов с территории площадки «Балапан» свидетельствует также загрязнение вод озера Кишкенсор радионуклидами 90Sr и 3H.

Что касается радиационного фона атмосферного воздуха, то исследователи считают, что его текущее состояние (за пределами испытательных площадок) в настоящее время не представляет радиационной опасности для населения.

– Если говорить в целом о радиационном состоянии воздушной среды на СИП, то можно констатировать факт, что значения объёмной активности радионуклидов в атмосферном воздухе (вне испытательных площадок), полученные как расчётным методом, так и методом прямых измерений, более чем в сотни раз ниже допустимых значений, – уточнил Асан Оралханович.

Аналогичные выводы были сделаны и в отношении радиологического загрязнения растительного мира на территории полигона: большая часть исследованных участков на содержание всех радионуклидов характеризуется минимальными значениями и не превышает допустимых уровней. Исключение составляет лишь небольшая площадь растительного покрова на границе с площадкой «Сары-Узень», где находится след радиоактивных выпадений от ядерного взрыва, произведённого 24 сентября 1951 года. То есть на большей части современной территории полигона растения, произрастающие здесь, можно без ущерба для здоровья использовать в хозяйственной деятельности. Измерения концентраций радионуклидов в организме диких животных показали, что вне испытательных площадок превышения допустимых значений удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в мясе диких животных не ожидается.

В своих исследованиях ученые ИРБЭ не останавливались на изучении дикой природы. Ими была произведена и оценка радиационного состояния сельскохозяйственной растениеводческой и животноводческой продукции. Так, в результате серии экспериментов они пришли к выводу, что на территории полигона вполне можно выращивать пшеницу, картофель, фрукты и овощи. Исключение составляет лишь участок испытательной площадки «4», где возможно превышение допустимого уровня содержания радионуклида 90Sr в пшенице, овощах и фруктах. Также в пределах нормы были показатели проб мяса, молока и костной ткани сельскохозяйственных животных, выращенных на землях полигона.

Безусловно, исследования территорий полигона важны, но ключевым фактором при определении радиационной опасности СИП является установка среднегодовой дозы облучения человека. Ведь если эта доза превышает допустимые нормы, то ни о какой хозяйственной деятельности не может быть и речи.

– В результате проведённых дозиметрических анализов населения, проживающего на территории полигона, мы пришли к выводу, что значения ожидаемой годовой эффективной дозы за пределами испытательных площадок и следов радиоактивных выпадений не превысили уровня вмешательства, равного 0,3 мЗв, и основного предела дозы для населения, равного 1 мЗв, регламентируемых Гигиеническими нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», – сообщил директор научно-исследовательского института.

В целом, участники масштабного научного проекта пришли к выводу, территорию СИП можно разделить на две категории: территория, представляющая радиационную опасность для населения, и территория, которая потенциально не представляет радиационной опасности для населения и может быть рекомендована для выведения из категории земель запаса.

– Следующими шагами в деле обеспечения безопасности СИП являются мероприятия по созданию и функционированию системы радиационного мониторинга, а также разработке и реализации комплекса мероприятий по рекультивации отдельных участков, представляющих радиационную опасность для человека и окружающей среды. Кроме того, следует продолжить научное наблюдение за территорией полигона – этой уникальной лабораторией под открытым небом, – подытожил Асан Айдарханов.

Екатерина Гуляева

Фото НЯЦ РК

Семей – Курчатов