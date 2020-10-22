Два поколения спасателей 

В этом материале мы расскажем о семье спасателей Мартыненко, два поколения которых остаются верными своему делу.

19 октября спасатели Казахстана отметили свой профессиональный праздник. По счастливому совпадению, два года назад именно в этот день в семье потомственного горноспасателя Андрея Мартыненко родился третий сын Тимофей. Родители это расценивают не иначе как знак. Возможно, именно он продолжит трудовую династию, начало которой положил отец Андрея Мартыненко – Владимир Васильевич.

После окончания Казахстанского политехнического института в Алматы по специальности «инженер-электрик», Владимир Мартыненко проходил службу в рядах Советской Армии на Тихоокеанском флоте, механиком артвооружения во Владивостоке. После демобилизации работал на Лениногорской ТЭЦ (ныне Риддер). Затем поступил на службу в 30-й военизированный горноспасательный отряд на должностьреспираторщика.

Мужественная профессия горноспасателя опасна и связана с риском для жизни, поэтому необходимо иметь моральноустойчивую психику, хорошую физическую подготовку. Все эти качества присущи Владимиру. Он сразу же приобрёл авторитет и уважение среди своих коллег. Часто принимал участие в различных соревнованиях, защищая честь горноспасательных частей. Особенно в то время команда ВГСЧ преуспевала вволейболе, и не только на городском уровне. Владимиру и его команде не было равных!

Спустя два года Владимир Мартыненко возглавил отделение горноспасателей. За время службы он зарекомендовал себя как исполнительный, грамотный и ответственный работник, и вскоре его перевели на должность помощника командира взвода. В 1988 году он занял должность командира оперативного взвода.

Горноспасательный отряд всегда должен быть готов к оперативным слаженным действиям. На занятиях в учебном классе изучались особенности объектов, методы оказания первой помощи, правила эксплуатации и использования горноспасательного оборудования. Навыки проверялись в формате тренировки в условиях, приближенных к реальным. Например, на учебных сооружениях «дымный штрек» и «терренкур».

Супруга Ольга всегда провожала и встречала Владимира Мартыненко с работы. Временами замирала в тревожном ожидании, когда на каком-нибудь руднике случались аварии. Были тревожные спуски под землю по спасению шахтёров. Работали в будни и в праздники, днём и ночью, выезжали на ликвидации ЧС на рудниках, тушение пожаров и локализацию последствий взрывов, обрушений и других аварий.

Тем не менее, радостных событий в семье Мартыненко было больше. Пожалуй, одним из главных стало рождение сына, которого назвали Андрей, что означает – мужественный, храбрый воин. Родители часто задумывались, какой путь он выберет? Андрей получил высшее образование. Женился. У него родился сын Иван, затем через семь лет – второй сын Михаил.

В 2017 году Андрей Мартыненко, следуя по стопам отца, пришёл на службу бойцом-респираторщиком в Риддерский оперативный взвод аварийно-спасательного отряда № 2 ВК филиала «Республиканский центральный штаб профессиональных аварийно-спасательных служб», где его отец проработал до 1995 года. И сразу же заслужил уважение в коллективе. Ответственный, смелый, хорошо подготовленный и высококвалифицированный специалист.

И вот 19 октября 2018 года у Андрея родился третий сын – Тимофей. Теперь в семье три богатыря! Андрей сам воплощение силы – уже не первый год занимает призовые и первые места в модном для нынешнего времени виде спорта – пауэрлифтинге.

Династия горноспасателей – это звучит гордо! Возможно, когда сыновья Андрея вырастут, выберут мужественную и благородную профессию своего деда и отца. Не прерывая сложившейся в этой семье традиции.

Фото пресс-службы Восточно-Казахстанского филиала «РЦШПВАСС»

Ева Ким