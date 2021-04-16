Древние техники в творчестве современных мастеров

В Восточном Казахстане стартовал первый уникальный международный онлайн-фестиваль «Народный мастер», объединивший 75 ремесленников не только из Казахстана, но и из других стран.

Фестиваль впервые проходит на платформе соцсети Facebook и мессенджера WhatsApp, в общедоступной группе организаторов проекта – общественного объединения «Международный институт счастливой семьи».

– Наши цели по-прежнему напрямую связаны с декларацией и поддержкой семейных ценностей, – говорит руководитель института Ольга Иванова. – И, конечно, мы хотим обменяться опытом и вдохновить друг друга в непростых условиях борьбы с пандемией КВИ. Ведь для творческих людей живое общение просто жизненно необходимо!

Напомним, за плечами организаторов группы опыт проведения нескольких больших фестивалей народного творчества «Бастау». К слову, многие ремесленники «засветились» и познакомились именно там. Неслучайно этот проект активно поддержало руководство Ассоциации народных мастеров Казахстана и Палаты предпринимателей ВКО.

– Мы считаем, что передача из поколения в поколение секретов мастерства является одной из основных, фундаментальных ценностей семьи, – подчеркнула организатор фестиваля. – В режиме онлайн у пользователей соцсети есть возможность ознакомиться с богатейшим культурным и эстетическим фондом нашей Родины, с шедеврами поистине народных мастеров. Восточный Казахстан всегда славился талантливыми людьми. Мы хотим поделиться этим наследием с как можно большим количеством людей, показать преемственность творческой составляющей нашей жизни, а главное – почувствовать, что все мы, казахстанцы, – одна большая семья!

ВОЗРОЖДАЯ РЕМЁСЛА

По словам Ольги Петровны, сначала планировалось, что фестиваль пройдёт в течение месяца, но когда к нему стало присоединяться всё больше людей из разных регионов и даже стран, то остановить это доброе начинание было просто немыслимо!

– К примеру, какие удивительные работы представили на суд зрителей и коллег Наиля Онгарбаева из Алтая и Ирина Недобитко из Риддера, – добавила Ольга Иванова. – Также много доброго можно сказать о работах Руслана Кайсакова из Зайсанского района и рукодельницы Женисгуль Даулетовой. Особенные читатели ВК областной библиотеки им. А. С. Пушкина продемонстрировали, что люди с особыми потребностями обладают безграничным воображением.

С удовольствием участвовали в фестивале экибастузцы, павлодарцы, алматинцы, мастер Марина Белова из Новосибирской области, а также несколько талантливых ремесленников из Рязани.

В творческий марафон включилась наша бывшая соотечественница Нина Шпан, которая теперь проживает в Германии. Она специализируется в основном на изготовлении кукол, которые словно живые и у каждой есть имя и собственный характер. Например горячая испанка или гордая принцесса. В каждой работе своё очарование. Мастерице приятно дарить кукол близким и друзьям, а вот продаёт она свои изделия редко, потому что их изготовление требует много внимания и сил, и какую ни поставишь цену – это несоизмеримо с душевными затратами. Зато радует, что кому-то такая кукла подарит настроение, вызовет улыбку в хмурый день.

– Для меня творчество – это отдушина, – признаётся Нина Шпан. – Я отдыхаю от житейских забот, когда рисую, вяжу или что-то мастерю своими руками. Ещё успеваю освоить новые техники, о которых я узнаю в основном из интернета, прохожу видео-мастер-классы. Что-то придумываю сама. Главное – я создаю свой мир. Много ли надо человеку для счастья? Дом, семья и хобби.

ОПЫТ В ПОРТФОЛИО

Таким образом общественное движение «Международный институт счастливой семьи» продолжило и расширило проект республиканского значения, и онлайн-фестиваль «Народный мастер» стал международным и благотворительным.

Теперь участники не только могут выкладывать в Сеть свои работы и портфолио, но и делиться новыми техниками, контактами, проводить мастер-классы, по возможности оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

– Мастера сейчас испытывают сложности, – отметила второй организатор Жанна Шушенькова. – Ремесленные ярмарки, показы работ, выставки сейчас почти не проводятся. Поэтому для многих новый формат стал открытием. Помимо этого, был получен ещё один неожиданный результат, который заключался в целом в повышении уровня компьютерной грамотности людей. Ведь многие для себя открыли виртуальный мир с его колоссальными возможностями для обучения и общения. Красота по-прежнему спасает мир! А наши участники получили благодарственные письма, а главное – опыт и массу положительных эмоций.

ОТ БЕРЕСТЫ ДО ЧИЯ

В областном этнографическом музее продолжается выставка «Творение мастеров Восточного Казахстана», на которой представлено более 500 работ 50 ремесленников нашего региона.

Мастера декоративно-прикладного искусства Восточного Казахстана продолжают традиции и сохраняют неразрывную культурную связь поколений, возрождая и сохраняя старинные ремёсла нашего края.

– Ежегодно весной у нас проходит такая выставка, – говорит исполняющая обязанности заведующей сектором экскурсионного обслуживания Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Любовь Чалдыбаева. – Эксклюзивные ручные работы представили в основном мастера из Усть-Каменогорска, Семея, Аягоза, Риддера, Шемонаихи, а также Уланского, Кокпектинского и Бородулихинского районов. Мы рады сотрудничеству с ремесленниками, которые в своих работах отражают вековые традиции своих предков.

Так, семейские мастера А. Бокпасарова, К. Абдильденова, Н. Ташимова, З. Султанова, Г. Айгожина, С. Асхан, Б. Махажанов, Ж. Мукажанов, А. Раимбекова украсили выставку изделиями, созданными в традиционном стиле. Они представили мини-скульптуры из дерева, украшения из камня, серебра и металла, стилизованную посуду из кожи, лоскутное шитьё, а также шикарные вышитые комплекты из одеял, подушек, накидок для сундуков, покрывал.

Также поражают воображение войлочные изделия – дорбы, сумки, текеметы, сырмаки, коржыны. Впечатляет древняя техника вышивки тускииз и декоративные подушки с национальным орнаментом.

Скульптуры в технике литьё, созданные художниками, также не оставят никого равнодушным. Например, воинское орудие (шокпар) в стиле старинного казахского ремесла, которое подготовил для выставки один из лучших мастеров Семея А. Асылбай.

Нельзя пройти мимо притягивающих взгляд фигурок мастериц Ф. Сулеймен, Н. Жуковой, а также красивых настенных ковриков, бостеков для кресел и стульев, которые представила мастерица К. Абдильденова.

Традиционно выставили свои изделия из войлока, рогоза, сувениры из глины мастерицы Усть-Каменогорска Н. Кузнецова Т. Владыкина, В. Карпуцина.

Мастера-технологи Ж. Айтмухаметов из п. Ново-Баженово и А. Куандыков из Шульбы являются частыми гостями областных мероприятий, потому что с большим изяществом изготавливают скульптуры в форме национальных музыкальных инструментов, астау (блюдо под мясо) из дерева, а также сувениры и украшения из редкого для нашего края материала – кости.

– Второй год в нашей выставке участвуют риддерские мастерицы, представляющие панно с образами женщин в технике вышивки крестом и лентами, – добавила Любовь Чалдыбаева. – Радуют глаз стилизованные народные куклы в русских и украинских костюмах, сделанные с большой теплотой. Например удивительные живые куклы И. Самойловой из Алтая. А вот мастера ТОО «Эко-Орман» участвуют у нас впервые, но шедевры из дерева уже успели многим понравиться.

Словом, восточноказахстанцы могут полюбоваться работами, в том числе из природных материалов – от бересты до чия, и вдохновиться, ведь весна – время обновления. Возможно, кто-то откроет новые таланты в себе. Так нередко случается после посещения выставок.

Ева Ким

Фото Ануара Тюлюбаева