Драгоценный сплав талантов

Металлургия по определению является одной из старейших и ведущих отраслей промышленности Восточного Казахстана и страны в целом. Нынешний год 30-летия Независимости Республики Казахстан для металлургов области имеет особое значение.

Накануне профессионального праздника металлургов археологи стали авторами ещё одной научной сенсации. В Тарбагатайском районе найдены очередные свидетельства того, как развита была эта сфера на территории нашей страны, нашего региона много веков назад. Новость мигом облетела необъятные просторы интернета и стала достоянием широкой аудитории в мире. Уникальные артефакты из благородного металла являются свидетельством высоких технологий обработки, таланта и художественного вкуса древних металлургов и мастеров. Обнаруженные элементы короны по праву венчают труд археологов с помощью акимата области за целых пять лет. Это огромный вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру», достойный подарок учёных к 30-летию Независимости. Большой культурно-исторический пласт бережно вскрыт и активно изучается в рамках исполнения поручений Главы государства.

По официальным данным статистики, с начала 2021 года в регионе наблюдается рост промышленности. В немалой степени это зависит от работы металлургических предприятий Восточного Казахстана. Они оказывают своё влияние на развитие всего промышленного комплекса РК.

На заре Независимости республики наш регион внёс заметную лепту в формирование золотого запаса, который служит гарантом финансовой самостоятельности страны. В государственные хранилища поступили первые слитки золота высшей пробы из ВКО, и это тоже вошло в историю.

Спустя время на основе знаний, опыта и уникальных технологий создано производство по выпуску металлических денег. Так заявил о себе Монетный двор, в котором помимо чеканки монет из редких сплавов освоено изготовление государственных наград, иной продукции. И ордена, медали, изготовленные с применением драгоценных металлов, сродни произведениям искусства. Отдельные юбилейные монеты Казахстана превратились в предмет высоких мечтаний увлечённых коллекционеров.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Среди их обладателей есть славные представители металлургической отрасли из Восточного Казахстана.

На уровне Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также Комитета индустриального развития отмечается одно из главных преимуществ цветной металлургии страны. Это наличие собственной минерально-сырьевой базы, большие запасы руд цветных металлов. Одновременно проводится работа по геологоразведке, поиску новых месторождений, пополнению рудной базы, внедрению новых технологий комплексного использования сырья, переработке отходов. В числе первоочередных задач – минимизация прессинга на окружающую среду, воздушный и водный бассейны ВКО.

По информации профильного комитета на уровне РК, группа цветных металлов включает в себя медь, цинк, олово, свинец, а также другие основные и попутные виды. Благородные металлы широко представлены золотом и серебром, а также металлами платиновой группы. Уместно напомнить, что в годы Великой Отечественной войны, как известно, девять из десяти пуль, выпущенных по врагам, были отлиты из свинца Восточного Казахстана. Не случайно профессия металлурга в регионе считалась во все времена одной из самых почётных и всеми уважаемых.

Как свидетельствует статистика в масштабе страны, с начала 2021 года наблюдается динамика развития и роста производства свинца, меди, других металлов. Не будет лишним вспомнить и о том, что в регионе в своё время активно использовались технологические переделы чёрной металлургии. На предприятиях выплавляли сталь, выпускали литейную продукцию, после их механической обработки получали готовую конечную продукцию. Есть в Восточном Казахстане завод, где до сих пор выпускают стальное, чугунное, цветное литьё. Его высокое качество обеспечивается трудом многих поколений металлургов. А поэтому праздник является общим для них и «цветников», а также представителей смежных отраслей, работающих в тесной связке для достижения общего успеха. С праздником вас, металлурги!

Таир Сапаргалиев

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой