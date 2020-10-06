Доверяй, но проверяй 

Для жителей Восточного Казахстана одним из болезненных вопросов остается качество атмосферного воздуха, особенно в дни неблагоприятных метеоусловий. Специалисты Центра экологической безопасности объяснили, почему так сложно определить источник загрязнения и применить к нему меры воздействия.

Руководитель Департамента экологии Данияр Алиев рассказал, что экологи руководствуются законодательством РК, согласно которому для принятия мер должны быть основания, подтверждённые государственным мониторингом.

– Для нас это результаты замеров Восточно-Казахстанского филиала РГУ «Казгидромет», – отметил он. – Если по их данным фиксируются значительные превышения, специалисты передают их в Департамент экологии. Однако информация поступает лишь через сутки. Именно столько времени нужно для исследования проб воздуха, получаемых ручным способом отбора. Возможно ли выяснить причины превышений с такой задержкой? К тому же в районе северного промышленного узла в областном центре сосредоточено три промышленных предприятия, которые выбрасывают, как правило, диоксид серы и диоксид азота и имеют при этом общую санитарно-защитную зону.

Также руководитель Департамента экологии отметил, что лаборатории могут оперативно провести замеры на границе санитарно-защитной зоны по жалобам граждан. Но в случае обнаружения превышений и виновника выбросов, специалисты департамента обязаны зарегистрировать акт о назначении проверки в управлении Комитета по правовой статистике и специальным учётам по ВКО. Это займет около суток или больше.

– За это время нарушитель обычно предпринимает все возможные действия, чтобы скрыть последствия нарушений, и проверка оказывается нерезультативной, – подчеркнул Данияр Алиев.

Несмотря на то, что многие жители связывают загрязнение воздуха с промышленными предприятиями, глава департамента уверяет, что ни одно из них не пойдет на то, чтобы осуществлять выбросы выше нормы. Как правило, это либо производственный сбой, либо предусмотренный технологический выброс. По закону они имеют право не уведомлять о своих намерениях контролирующий орган, и экологи не знают о планах предприятия на технологический выброс.

Напомним, в 2016 году в своем Послании народу Казахстана Президент РК обозначил меры по сокращению государственного регулирования и контроля субъектов предпринимательства и дал им возможность саморегулироваться. Любое вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства определяется как коррупционное правонарушение. Это позволяет предприятиям проводить мониторинг своих выбросов самостоятельно, иногда формально, лишь на основании расчётов по проектным данным.

Кроме того, большой проблемой для экологов стало сокращение сроков проверки с 30 до 15 дней.

– За такое короткое время невозможно дать чёткую характеристику деятельности предприятия, и даже просто проверить все источники выбросов, число которых на крупных объектах превышает сотню единиц. Вместе с этим пропал и эффект неожиданности, который позволял во время проведения проверки заходить на предприятие в любое время суток и контролировать технологический процесс, – сказал Данияр Алиев.

По мнению руководителя Департамента экологии, выход из сложившейся ситуации есть. Необходимо вернуть позиции, которые существовали до 2017 года, в частности увеличение временного интервала для осуществления проверки, возможность проведения внезапных проверок и возвращение полномочий для согласования с предприятием его внутреннего мониторинга. Помимо этого, изменить ситуацию может онлайн-мониторинг выбросов с установкой датчиков контроля непосредственно на источнике загрязнения и передачей данных напрямую в Департамент экологии. Это позволило бы не только в течение нескольких минут определить источники выбросов, но и помочь предприятию отрегулировать технологический процесс.

Дарья Антон