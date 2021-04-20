Дотянуться до звёзд

В Усть-Каменогорске открылась выставка книг, посвящённых освоению космического пространства, пилотам-космонавтам и учёным, работающим в сфере космонавтики.

В этом году исполнилось 60 лет со дня первого полёта человека в космос. К этой знаменательной дате в областной библиотеке имени А. С. Пушкина подготовили книжно-иллюстративную выставку «Человек. Земля. Космос».

На ней собраны и представлены книги и журналы о космосе, небесных телах, устройстве Вселенной, первых космонавтах, а также художественные произведения знаменитых писателей.

– Эра пилотируемой космонавтики началась 60 лет назад. Это значимая дата в истории всего мира. Знаменитая фраза: «Поехали!» первого космонавта Земли Юрия Гагарина открыла новую эру в истории человечества, – говорит сотрудник читального зала Яна Абдеева. – На нашей выставке «Человек. Земля. Космос» мы собрали книги и произведения о космической отрасли и людях, которые непосредственно относятся к ней – не только пилотах-космонавтах, но и учёных, внёсших значительный вклад в её развитие.

Центральным героем выставки, конечно же, является первый космонавт Юрий Гагарин: блок под названием «Он сказал: «Поехали!» посвящён его личности. С биографией этого удивительного человека можно познакомиться в книгах Владислава Артёмова «Юрий Гагарин – человек-легенда», Владимира Губарева «Тайны Гагарина» и Валерия Хайрюзова «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной». Настоящим раритетом являются воспоминания его мамы Анны Гагариной, «Память сердца», а также документальная повесть его брата Валентина Гагарина «Мой брат Юрий».

Но космонавтика, как и всё прочее, с чего-то начиналась…

В 1961 году в развитии науки и техники произошёл поистине колоссальный скачок вперёд – и реальностью стала самая фантастическая мечта. Но для того чтобы осуществить тот самый полёт, учёным и специалистам пришлось решить огромное множество различных технических вопросов и задач. О подготовке и пути к развитию космической сферы рассказывают книги Анатолия Александрова – «Страницы советской космонавтики» и «Путь к звёздам». В блоке выставки «На звёздных и земных орбитах» собраны биографии великих учёных, которые внесли свой вклад в развитие авиации и космонавтики.

Есть и отдельная часть, посвящённая женщинам в космонавтике, ведь среди первооткрывателей космической эры немало представительниц прекрасной половины человечества. Валентина Терешкова – первая женщина, побывавшая в космосе, и её отважные последовательницы: Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

К примеру, в книге Светланы Савицкой «Вчера и всегда» рассказывается о событиях, участницей которых она была: прыжки с парашютом из стратосферы, чемпионаты мира по высшему пилотажу, мировые рекорды на современных сверхзвуковых пассажирских и спортивных самолётах, работа лётчиком-испытателем, два полёта на орбиту, первый в мире выход женщины в открытый космос. Особое место в повествовании отведено людям, с которыми автор делил свои радости и огорчения – учителям, наставникам и друзьям.

Конечно же, космической гавани нашей страны – Байконуру уделено особое внимание. Ведь именно с этого космодрома совершили свои полёты к звёздам все космонавты Казахстана и многих других стран. На выставке представлены такие работы известного казахстанского журналиста Сары Қабиқызы, много лет проработавшей на Байконуре, как «Талғат Мұсабаев» и документальные повествования «Открытый космос Талгата Мусабаева».

В 2021 год исполняется 30 лет со дня полёта в космос первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова. После него славные сыновья казахского народа Талгат Мусабаев и Айдын Айымбетов достойно продолжили эстафету покорения околоземного пространства.

Отдельным, но немаловажным блоком представлены произведения писателей-фантастов: путешествия на Луну героев Жюля Верна и Герберта Уэллса, масштабные «энциклопедии Будущего» Ивана Ефремова и Сергея Снегова, современные космические одиссеи Сергея Лукьяненко, Энди Вейера, Сергея Дяченко.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева