Доступное такси

В Аягозском районе начала действовать услуга инватакси.

С июня этого года на территории Аягоза и прилегающего к нему Мамырсуского сельского округа начали оказывать услуги инватакси для людей с особыми потребностями. Стоит отметить, что проект реализуется в рамках государственного социального заказа Аягозского районного отдела занятости и социальных программ.

В целом это стало хорошим подспорьем для работающих граждан с ограниченными возможностями здоровья – с нарушениями опорно-двигательного аппарата и незрячих. Пока это единственный автомобиль инватакси, который обеспечивает своевременную транспортировку людей с инвалидностью в общественные места и по территории города.

В настоящее время по району в списке значатся 30 граждан, которые могут воспользоваться услугой инватакси. Им необходимо лишь предоставить специальную медицинскую справку. Эту услугу оказывает районное общественное объединение «Общество инвалидов».

– Мы не можем равнодушно относиться к нуждам и повседневным заботам людей с особыми потребностями, – отметила директор ТОО «Айым» Аягозского районного объединения инвалидов Рауза Керимова. – Мы вместе с ними должны делить радость и горе. В целом благодарим Семипалатинский региональный филиал Halyk bank, инициировавший эту работу два года назад.

По словам председателя Аягозского районного общества слепых Куралай Елшибековой, такая возможность свободного передвижения на транспорте по городу очень облегчила жизнь людям с особыми потребностями.

– Неоднократно мы обращались в разные инстанции для решения этого вопроса, – отметила она. – Очень рады, что наконец нас услышали. Благодарим всех за это.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район