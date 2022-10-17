Доступная медпомощь

В ВК филиал Фонда социального медицинского страхования продолжают поступать вопросы граждан о порядке оказания медпомощи и участию в системе ОСМС.

По данным специалистов филиала, с начала 2022 года по 30 сентября в филиал фонда поступило 1306 обращений. Все они рассмотрены своевременно, всесторонне, содержат исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.

Как сообщила руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений ФСМС ВКО Салтанат Адамова, большее количество из них – это жалобы на качество и доступность медпомощи. Также часто люди нуждаются в консультации. Они интересуются, как оплатить взносы и отчисления, за какие периоды нужно производить оплату, чтобы получать медпомощь по системе ОСМС.

– Жалобы бывают разного характера, – уточнила Салтанат Адамова. – Это несогласие с назначенным лечением, диагнозом, ожидание консультации узкого специалиста или диагностического обследования. Каждое такое обращение фонд тщательно проверяет. Если выявляются дефекты лечения, к медорганизации применяют меры финансового воздействия.

Также Салтанат Адамова напомнила, прежде чем направлять жалобу в их инстанцию, можно обратиться в службу поддержки пациента медорганизации. Возможно, уже на этом этапе вопрос будет решён положительно.

Ерик Абитов