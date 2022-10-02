Дорога молодым

В преддверии Дня учителя по всей области проходят торжественные мероприятия. Благодарные ученики поздравляют заслуженных педагогов и молодых преподавателей. Выражают признательность за неоценимый вклад, который вносит в развитие подрастающего поколения каждый работник сферы образования.

Сегодня профессия учителя приобретает всё большую значимость. И вдвойне отрадно, когда нелёгкий путь преподавательской деятельности избирают для себя юные специалисты. Такие, как житель областного центра Павел Фетисов.

Уже четвёртый год молодой человек отмечает День учителя в качестве педагога высшего политехнического колледжа. Несмотря на возраст, он успешно справляется с работой преподавателя специальных дисциплин.

– Когда я окончил Восточно-Казахстанский технический университет, мне настойчиво предложили пойти работать преподавателем. Впрочем, я и сам был не против совершенствоваться и развиваться в этой профессии, – говорит Павел.

Уровень знаний позволил вчерашнему выпускнику взять на себя такую ответственность.

Обучающая деятельность молодого преподавателя включает такие направления и дисциплины, как цифровые устройства, информационно-измерительная техника, новое низковольтное электрооборудование, практические работы по электронике и электромонтажу, технологическая практика, преддипломная практика, учебная практика. На сегодняшний день Павел Фетисов работает со студентами 2-4 курсов колледжа. И, по словам парня, незначительная разница в возрасте со студентами даёт свои преимущества.

– Мне легче коммуницировать, проще понимать учащихся, находить общий язык, – поясняет он. – А чтобы побудить студентов к обучению, я всегда заостряю их внимание на финансовой мотивации (стипендии) и профессиональной (хороший диплом – хорошая должность в будущем).

Одним из главных плюсов своей работы Павел назвал стабильность. Но и положение, которое даёт ему специальность, играет для молодого человека не последнюю роль.

– Статус педагога, как правило, вызывает уважение. Это, конечно, импонирует, – рассуждает он. – Ещё один несомненно положительный эффект – саморазвитие. Как ни крути, не только студенты получают полезную информацию на лекциях и практических работах, но и я сам во время подготовки к занятиям.

Наряду с приятными моментами в работе молодой преподаватель отмечает и определённые сложности.

– Самое непростое – составить учебный план, – констатирует Павел. – Подобрать литературу, подготовить лекции и так далее. Кроме того, не все студенты спокойные – как-никак подростки. А в случае нашего колледжа ещё и 95 процентов учащихся – парни. Поэтому порой приходится справляться с эпизодами, когда они начинают шуметь. Были моменты, хотел уйти на производство. Но всё-таки остался.

Кстати, отношение к явлению «любимчиков» и «нелюбимых учеников» у Павла оказалось весьма рациональным.

– Преподавателя, как и человека с любым другим занятием, радуют успехи в карьере. Труд преподавателя заключается в передаче знаний и опыта студенту. А значит студент, который стремится получать знания, конечно, будет пользоваться расположением педагога.

При всей серьёзности профессии, рабочие будни преподавателя порой связаны и с комичными случаями.

– Однажды мне поставили пары в группе, где учились мои друзья, – с улыбкой рассказывает молодой человек. – И это было забавно, когда на паре ты Павел Дмитриевич, а за забором колледжа уже опять Паша.

На вопрос, какие качества отличают хорошего педагога, Павел ответил, что хороший педагог тот, который умеет правильно преподнести материал и найти подход к студентам, а также является высококвалифицированным в своей сфере.

– Важно всегда повышать свою осведомлённость, совершенствовать навыки для того, чтобы передавать студентам более качественные сведения и умения, – считает он.

Молодым педагогам или тем, кто только собирается связать свою жизнь с этой профессией, Павел Фетисов со всей ответственностью посоветовал набраться терпения.

– Не стоит думать: «Как я буду работать? Объяснять – это не моё» или «Я не справлюсь, это ведь очень ответственно» и тому подобное. Всё приходит с опытом. Если вы компетентны в своей области, то не тратьте знания даром. Преумножьте их и поделитесь с такими же студентами. Которые, как и вы, однажды впервые переступили порог учебного заведения.

Лилия Дроздова

Фото из архива Павла Фетисова