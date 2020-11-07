Доплата за нагрузку 

Из-за разделения классов на две подгруппы в этом году педагоги начальной школы работают с превышением обычной нагрузки.

За работу в дежурных классах преподавателям обещана доплата. Однако в регионе в течение первой четверти наблюдалась проблема с её начислением.

В этом году в период пандемии только ученики начальной школы получили возможность продолжать учёбу в привычном формате в дежурных классах. При этом наполняемость в кабинете не должна превышать 15 человек. Преподаватель, в классе которого обучаются 25 человек, ежедневно работает в две смены и проводит двойную норму уроков. Поскольку количество часов работы у педагогов увеличилось, к основной заработной плате они должны получать доплату.

Однако, как сообщила руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Зейнеп Махсутова, установлен факт несвоевременного или неполного начисления заработной платы педагогам за работу в дежурных классах.

По состоянию на 30 октября, из 2474 преподавателей лишь 837 человек получили дополнительную оплату, или всего 33,8 процента от числа тех, кому положены эти деньги.

Ситуацию прокоментировали в Управлении образования ВКО.

– В первой четверти обучение учеников 1–4 классов в штатном режиме проводилось в 3719 дежурных классах. В период действия ограничительных мер в дежурных классах введены ограничения на обучение до 15 человек, при стандартной наполняемости до 25 учащихся. Это привело к увеличению количества педагогических нагрузок до 1631 единицы и повлияло на увеличение расходов по фонду оплаты труда. Управлением образования произведены расчеты и направлена заявка в Министерство образования и науки РК для выделения дополнительных средств в сумме 1,2 млрд тенге. Заявка поддержана, ожидается поступление трансфертов, – отметили в ведомстве.

Заработная плата за дополнительную нагрузку за сентябрь и октябрь выплачена преподавателям за счёт средств местного бюджета, на сегодняшний день задолженности нет.

Дарья Антон