Долгая дорога домой

Жителю Глубоковского района помогли вернуться из Индии.

Евгений Колесников из села Перевальное с ноября прошлого года находился в индийском городе Маяпур. На чужбине мужчина оказался в сложной ситуации, и вернуться домой в Казахстан у него не было возможности. Его мать Надежда Гейнц обратилась в акимат Глубоковского района с просьбой оказать помощь в возвращении её сына на родину.

– С этой проблемой мы обратились к руководству областного управления туризма и внешних связей, благодаря чему было организовано взаимодействие с Министерством иностранных дел Республики Казахстан. Большое содействие в решении вопроса оказала главный специалист департамента консульской службы МИД РК Лялим Султанова, сделавшая запрос в консульство Республики Казахстан в Индии, – рассказала заместитель акима района Елена Старенкова.

Судьбу казахстанца, попавшего в сложную ситуацию, взял в свои руки консул РК в Индии Улыбек Тулекин. Ему удалось разыскать земляка, провести переговоры с авиакомпанией Air Astana по вопросу его бесплатного перелёта. Вплоть до возвращения Евгения в Казахстан Улыбек Тулекин лично оказывал ему всестороннюю поддержку. Семье Гейнц удалось воссоединиться.

– Спасибо всем, кто не бросил меня в беде, – говорит Евгений. – Я счастлив наконец-то оказаться дома со своими родными.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район