Праздник

Долг превыше всего

Ко Дню полиции

23.06.2021
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Есть профессии, которые требуют постоянной самоотверженности, смелости, силы духа и ответственности. В их числе – полицейские. Ведь по долгу службы они на первое место ставят проблемы других людей, а порой рискуют собственной жизнью, чтобы помочь тем, кто оказался в беде.

23 июня в Республике Казахстан отмечается профессиональный праздник – День полиции. Без сомнения, для людей, выбравших этот трудовой путь, – это не просто служба, а образ жизни. Среди тех, кто на протяжении девяти лет 24/7 охраняет общественное спокойствие и порядок, – старший участковый инспектор отдела полиции района Алтай капитан полиции Бейіл Кикбайұлы.

Как он признаётся, в детстве мечтал стать военным и охранять границы Родины. По сути, так и случилось: сейчас Бейіл стоит на страже интересов своей малой родины – города Алтая.

– Права и законные интересы человека – высшая ценность современного государства, – отметил Бейіл. – Кто, как не полицейский, должен защищать их?!

Кража, мошенничество, хищение, хулиганство, дебоширство… Это лишь небольшой перечень, с чем участковому полицейскому приходится сталкиваться каждый день. К примеру, недавно Бейілу Кикбайұлы удалось по горячим следам раскрыть преступление – он задержал воров, ограбивших один из магазинов города. Таких случаев за годы работы у стража порядка немало. Он с улыбкой признаётся, что для него это обычные будни полицейского… Хотя все мы понимаем, что, исполняя свой служебный долг, Бейілу часто приходится жертвовать не только личным временем, но и здоровьем. Однако о таких случаях капитан полиции рассказывает неохотно, ссылаясь на то, что это особенности профессии.

– Даже если рабочий день завершился, мы всегда на связи, – подчеркнул старший участковый полиции. – Наши личные и рабочие телефоны размещены на листовках во всех подъездах. Поэтому те, кому требуется помощь, могут напрямую к нам обратиться.

Как известно, лучше предупредить, чем бороться с последствиями. Поэтому старший участковый инспектор большое значение отводит профилактическим мероприятиям. Ежедневно Бейіл Кикбайұлы посещает проблемный контингент и проводит разъяснительные беседы, чтобы минимизировать риски совершения правонарушения. Несмотря на то, что порой рабочий день заканчивается за полночь, желание посвятить себя службе не угасает. Наверно, в этом и заключается сила духа, чувство долга и справедливости людей в погонах…

Александра Исаева

Фото из архива Бейіла Кикбайұлы

Район Алтай

23.06.2021
13

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