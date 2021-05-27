Добавят угля

С июня начнётся поставка 35 тысяч тонн социального угля в Усть-Каменогорск. Руководство областного центра заключило договор с ТОО «Каражыра» на поставку твёрдого топлива по льготной цене.

Подписание меморандума между акимом Усть-Каменогорска, председателем общественного объединения «Инвалиды-ветераны Афганистана ВК региона» и АО «Каражыра» состоялось в городском акимате 25 мая.

Как отметил аким города Жаксылык Омар, компания по добыче каменного угля АО «Каражыра», расположенная на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, на протяжении нескольких лет демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Благодаря подписанию ежегодного соглашения социально уязвимые и малообеспеченные жители Усть-Каменогорска снабжены твёрдым топливом по льготной цене.

Согласно трёхстороннему меморандуму этого года, граждане из категории льготников будут обеспечены углём по цене 9 350 тенге за тонну, тогда как его коммерческая стоимость – 9 900 тенге за тот же вес.

– Помимо скидки в 550 тенге с каждой тонны льготный уголь выгоден и тем, что потребитель получает 50-процентную скидку на доставку, а это вкупе – существенная поддержка для людей, – отметил Жаксылык Омар.

Он также добавил, что в прошлом году социальный уголь стоил 9 050 тенге, для граждан, претендующих на льготы, скидка составляла 500 тенге.

На предстоящий отопительный сезон углём по сниженной цене обеспечат восемь тысяч устькаменогорцев, для них планируется поставить 35 тысяч тонн. Отгрузка, по словам генерального директора АО «Каражыра» Музафара Нагатаева, начнётся в июне.

Как заверил председатель общественного объединения ветеранов Афганистана Олег Фролов, для льготников и цена доставки будет в два раза меньше рыночной. По его словам, машины, оснащённые спецзнаками, будут загружаться топливом вне очереди.

После подписания меморандума аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар вручил благодарственное письмо генеральному директору АО «Каражыра», а Олег Фролов от организации воинов-интернационалистов – медаль «За милосердие и благотворительность».

Бахыт Сарсембаева

Фото Владимира Мазницына