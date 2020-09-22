Для больших и маленьких читателей 

Посвятить свободное время чтению книг? Многие жители села Предгорное Глубоковского района считают это лучшим времяпрепровождением.

Ещё не все читатели сельской библиотеки променяли книги на современные гаджеты. Многие из них до сих пор берут книги в библиотеке и вовремя сдают их обратно. Ежегодно здесь обслуживается более четырёх тысяч читателей.

Почему в эпоху интернета тут ничего не изменилось? Секрет – в неравнодушном отношении к своей работе сельского библиотекаря Юлии Ершовой. Она разносит книги по домам пожилым людям и на работу тем, кто не успевает посещать библиотеку.

– Каждый наш читатель индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Кто-то посещает библиотеку не очень часто, а кто-то – регулярно. Одни любят детективы, другие – книги о сельской жизни, исторические романы. Некоторые постоянно ждут новинки литературы, а другие перечитывают уже давно прочитанное, – делится Юлия.

Местные жители говорят, что для них труд молодого энергичного библиотекаря бесценен. Всему, что она делает для читателей, научила её Любовь Никитина, которая проработала в библиотечной системе 42 года. Любовь Александровна и по сей день во всём помогает своей коллеге.

Юлия Ершова работает библиотекарем десять лет. Всё это время она (и своими усилиями, и при поддержке сельского акимата) старалась не только развивать культурную часть жизни сельчан, но и сохранить историческое здание библиотеки.

Согласно архивным данным, оно было построено в 1905 году. Жил в нём зажиточный купец Быков. В его хозяйстве были лошади, сельхозинвентарь, который он сдавал крестьянам в аренду, а они с ним рассчитывались пшеницей. Вокруг его дома располагались амбары, в которых хозяин хранил урожай. Затем он сплавлял его по Иртышу в Семипалатинск и продавал. Под яром, где находится здание, была пристань, куда подходили пароходы, баржи и загружали зерно.

– Этому зданию уже 115 лет, – рассказывает Юлия Ершова. – За это время оно ни разу не подвергалось капитальной реконструкции – всегда обходились легким косметическим ремонтом. Но в последние годы, ветхое от времени, оно начало рушиться: потолок стал крошиться и обваливаться, крыша дала течь. Спасибо районным властям – в этом году выделили деньги и отремонтировали кровлю и фасад библиотеки.

Так как это строение считается историческим памятником и находится под государственной охраной, то радикально менять его облик нельзя. Но жители села всё равно рады обновлению любимой библиотеки.

Сейчас многие родители жалуются, мол, дети не читают. «Никак не могу заставить своего ребёнка книгу в руки взять», – переживают мамы. А заставлять, по словам Юлии, и не надо.

– Когда меня спрашивают, как ребёнка приобщить к чтению, я, честно говоря, не знаю, что ответить, – признаётся библиотекарь. – Есть тысяча способов, и какой из них сработает с конкретным мальчиком или девочкой – неизвестно. Но заставлять ребёнка читать точно не следует – надо просто показать, как это интересно. Ведь книга – это удовольствие, радость, наслаждение.

На сегодняшний день в фонде Предгорненской библиотеки около 18 тысяч книг, и он регулярно пополняется новыми современными изданиями.

– Каждый день мы с нетерпением ждём своих больших и маленьких читателей, – говорит Юлия Ершова. – Рады, что у нас есть такие талантливые, проверенные временем друзья!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район