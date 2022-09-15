Динамично развивающийся район

Завершение реконструкции водовода в Алтае, благоустройство побережья Бухтарминского водохранилища и восстановление деятельности Серебрянского завода неорганических производств – это лишь малая часть задач, поставленных перед новым акимом района Алтай.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов с рабочей поездкой побывал в районе Алтай, где по согласованию с депутатами районного маслихата представил нового акима района Ернара Мустафина. Напомним, до этого момента Е. Мустафин занимал должность руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

– Он имеет хороший опыт работы и при поддержке депутатов справится с поставленными задачами, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Прежде всего, это завершение реконструкции водовода в Алтае, разработка в короткие сроки проекта по строительству современного фитнес-центра и подготовка проекта по строительству новой школы в районе.

Глава региона остановился и на проектах, реализуемых в Серебрянске. По его словам, здесь на стадии завершения находится проект по водоснабжению, который в данный момент проходит экспертизу. Кроме того, в ближайшее время начнёт свою работу градообразующее предприятие – Серебрянский завод неорганических производств (СЗНП). Проведены все юридические процедуры, на что потребовалось немало времени. Разработан алгоритм запуска завода.

Отмечено, что после корректировки проекта будут возобновлены дорожно-строительные работы на дороге Алтай – Усть-Каменогорск.

– Благодарю за доверие. Думаю, вместе с земляками сделаем Алтай одним из лучших районов. Все поручения будут исполнены, – заверил Ернар Мустафин.

Также аким области обсудил с активом района Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в том числе поручения в сфере АПК. По мнению главы региона, так как в районе Алтай много сильных сельскохозяйственных формирований, то вопрос возврата земли, субсидирования программ в растениеводстве и животноводстве эффективно скажется на развитии агросектора.

Были затронуты и вопросы, касающиеся социальной сферы, здравоохранения и образования. Аким области отметил, что в Восточном Казахстане планомерно занимаются развитием сферы здравоохранения. В этом году будет закуплено оборудование на 2,5 млрд тенге. Основная задача – оснащение учреждений родовспоможения в соответствии с высокими медицинскими стандартами.

– В целом, сегодня Алтай – динамично развивающийся район. За предыдущие годы решены важные инфраструктурные вопросы и, прежде всего, в сфере теплоснабжения. Впереди серьёзные проекты, связанные с благоустройством побережья Бухтарминского водохранилища и посёлка Новая Бухтарма, а также проекты в строительстве и социальной сфере, – подытожил Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева

Район Алтай