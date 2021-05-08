Депутаты поддержали проект

Жаркие прения сторон по обсуждению вопроса о необходимости строительства нового полигона твёрдых бытовых отходов в Семее позволили прийти к взвешенному решению. На внеочередной, девятой сессии городского маслихата большинством голосов народных избранников этот проект одобрен.

Напомним, в феврале 2020 года Семей вошёл в программу ЕБРР «Зелёные города». В её рамках в городе предполагается реализация проекта по модернизации системы управления ТБО. Этот вопрос и стал камнем преткновения, вокруг которого с начала года не утихают жаркие дискуссии. Причём своё мнение по этому поводу высказывают все – горожане, депутаты и общественники.

Так, на внеочередной, девятой сессии городского маслихата народные избранники должны были утвердить или отклонить новый проект, о котором подробно рассказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Руслан Сергазин.

По его словам, согласно разработанному технико-экономическому исследованию общая стоимость проекта составляет 6,8 млрд тенге. Из этой суммы исключены мероприятия, реализуемые с ТОО «Оператор РОП», на 1,6 млрд тенге. В итоге окончательная стоимость проекта составит 5,2 млрд тенге. Из них заём ЕБРР − 3,8 млрд тенге. Условия кредитования ЕБРР – кредит сроком на 13 лет. Льготный период – три года.

– В Семее с 1960-х годов действует полигон захоронения твёрдых бытовых отходов площадью 69,1 гектара. Его ресурс полностью исчерпан, полигон не соответствует экологическим и санитарным нормам. Есть риски для окружающей среды и здоровья населения из-за загрязнения почвы и грунтовых вод. Полигон не ограждён по периметру, сортировка мусора ограничена ручной сортировочной системой, − рассказал руководитель отдела. – В рамках проекта планируется строительство нового санитарно-технического полигона в соответствии с международными нормами, с интегрированным комплексом механическо-биологической обработки отходов мощностью 100 тысяч тонн в год. Для этой цели выделен земельный участок площадью 100 гектаров. Также предусмотрена модернизация и расширение сети пунктов сбора ТБО, закрытие и рекультивация существующего полигона согласно всем санитарным нормам.

Также Руслан Сергазин сообщил, что увеличение тарифа для населения в период 2023– 2028 годов не превысит 20%. Согласно финансовой модели проекта ЕБРР во втором полугодии 2021 года тариф за вывоз мусора для горожан составит 254 тенге с человека в месяц, в 2023 году – 319 тенге, а в 2025 году – 456 тенге с человека. Поддержка акимата области и города позволяет сгладить необходимость единовременного роста тарифа для потребителей за счёт покрытия части расходов на обработку и захоронение ТБО из бюджетных средств.

Однако мнения народных избранников разделились.

– Этот проект нужен нашему городу, его населению. Считаю, что мы должны проголосовать за этот проект, − подчеркнул депутат Асеткан Дускужанов.

В итоге за проект проголосовали 12 народных избранников, восемь – против. Проект утверждён большинством голосов.

Напомним, на днях заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на заседании Правительства разъяснил ситуацию с новыми тарифами за сбор и переработку твёрдых бытовых отходов:

«В рамках финансовой модели технико-экономического исследования консультантами ЕБРР предложены три варианта роста тарифа для населения (40%, 30% и 20%). В ходе изучения вопроса акиматом Восточно-Казахстанской области выбран наиболее оптимальный вариант с ростом тарифа для населения не более 20 % в год в период с 2023 до 2025 года. После 2025 года рост тарифа будет рассматриваться на уровне инфляции, или 5-6%. В 2023 году тариф для семейчан составит 320 тенге. К 2025 году – 456 тенге», – отметил он.

Флора Левина

Семей