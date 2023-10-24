Деньги в прибыльное дело

Более полутора миллиардов тенге было выделено в Восточном Казахстане на реализацию перспективных проектов в агропромышленной сфере по программе «Ауыл Аманаты».

Рациональное использование придомовых приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий за пределами села, развитие животноводства и птицеводства, заготовка кормов, выращивание овощной продукции, развитие кооперативов, обновление парка сельхозтехники, а также частного предпринимательства – это основные направления программы «Ауыл Аманаты».

Сельское хозяйство является одним из перспективных секторов региональной экономики, и для дальнейшего развития предпринимательских инициатив сельчан и поддержки их бизнес-проектов из областного бюджета по этой программе было выделено более 1,535 млрд тенге.

На сегодняшний день реализацией программы в ВКО занимаются специалисты АО «СПК «Ертіс» в тесном сотрудничестве с районными и сельскими акиматами. Основной акцент сделан на приграничные районы.

Как пояснили в областном управлении сельского хозяйства, в настоящее время в рамках программы «Ауыл Аманаты» сельчане могут получить льготные микрокредиты для финансирования различных проектов, связанных с растениеводством, животноводством, развитием производства или предприятий по оказанию различного вида услуг.

По итогам анализа ситуации из девяти районов области были определены 80 сельских округов, участвующих в реализации программы «Ауыл Аманаты». Отметим, что большая часть поступивших заявок направлена на развитие животноводства как мясного, так и мясо-молочного направлений.

По данным профильного управления, на сегодняшний день АО «СПК «Ертіс» приняло 237 заявок на сумму более 1,749 млрд тенге, из них одобрено и выдано 213 микрокредитов, эти проекты предусматривают создание 235 рабочих мест.

Жители региона уже оценили возможности, которые им предоставляет государство. Так, срок погашения займа достигает пяти лет, а если проект в сфере животноводства, то и вовсе семи. При этом максимальная сумма микрокредита в сёлах и малых городах составила 2,5 тысячи МРП, или 8,625 млн тенге. Если же кредит брался в сельском округе, то сумма могла возрасти до восьми тысяч МРП, или 27 млн тенге.

Также достаточно привлекательными являются и остальные условия микрокредитования. Во-первых, номинальная ставка вознаграждения составляет не более 2,5 процента годовых, а льготный период по погашению основного долга и вознаграждения – не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования. То есть, если речь идёт о кредите на пять лет, то этот срок составит до 20 месяцев, если на семь лет – до 28 месяцев.

Добавим, что претендовать на этот займ могли и безработные. В приоритете были проекты, предложенные начинающими и действующими сельскими предпринимателями, работниками, которые не достигли пенсионного возраста и попали под сокращение. Обращали внимание и на бизнес-идеи сельчан, которые самостоятельно осуществляют неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве, производят продукцию в личном подсобном хозяйстве для продажи или обмена, с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Отметим, что программа не ограничивает в выборе направления бизнеса – деньги можно взять не только на разведение скота, выращивание культур или переработку сельхозпродукции, но и на запуск пекарни, кондитерской или туристического дела.

Екатерина Гуляева

Тлеубек Шаяхмет