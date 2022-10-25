День, вошедший в историю

День Республики, возродившийся по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, обрёл статус национального праздника. Отныне его будут отмечать в особом формате.

25 октября 1990 года навсегда вошло в историю суверенного Казахстана. Потому что именно в этот день Постановлением Верховного Совета КазССР XII созыва была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Приняв Декларацию о суверенитете, Казахская ССР впервые обрела право «самостоятельно решать все вопросы, связанные с политическим, экономическим, социальным и национально-культурным строительством в республике, её административно-территориальным устройством». Отныне Казахстан самостоятельно мог определять структуру и компетенцию органов государственной власти и управления, а также утвердить собственные символы республики.

Более того, Казахская ССР обрела право и возможность не применять на своей территории общие законы, действующие на территории Советского Союза, и даже приостанавливать их, если они противоречили воле народа и букве закона в суверенной республике. Именно это стало первым шагом, сделанным Казахстаном в 1990 году на пути к независимости.

Так, в качестве основополагающих принципов суверенной государственности в декларации были установлены главные духовные ценности Казахстана: унитарное государство, целостность, неделимость и неприкосновенность его территории, возрождение и развитие самобытной культуры, языка и традиций. Именно они стали основой независимого Казахстана.

Особым пунктом в Декларации о суверенитете было отмечено, что деятельность организаций, призывающих к насильственному изменению конституционного строя, нарушению целостности территории, подрывающих межнациональное согласие, будет преследоваться по закону. Казахская ССР, обретая суверенитет, провозгласила миру, что с этого момента на её территории устанавливается принцип самостоятельного, без привлечения других сторон, решения проблем, связанных с политическим, экономическим, социальным, национально-культурным строительством в республике, его административно-территориальной структурой.

Декларация определила и другие основные принципы, которые позже вошли в Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», принятый год спустя, 16 декабря 1991 года.

Так, президент был признан руководителем республики и главой административно-исполнительной высшей власти в стране. Земля, её недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал являлся основой суверенитета и был провозглашён её собственностью.

В декларации записано, что «Казахская ССР обладает соответствующей республике долей во всесоюзном имуществе, в том числе соответствующей долей в алмазном, валютном и золотом фондах». Уже тогда, на заре независимости, Казахстан запретил кому бы то ни было любые виды строительства и любые виды работ, связанные с испытанием ядерного оружия и деятельностью испытательного полигона, провозгласив свою приверженность мирной политике и строительству безъядерного мира. Как показала история, по этому пути наша республика уверенно идёт до сих пор, являясь бесспорным лидером в мире в строительстве безъядерного мира. Отметим, что запрет касался не только ядерного, но и других видов оружия массового уничтожения – химического, бактериологического, биологического и иных, способных уничтожить человека и всё живое вокруг.

Для охраны порядка внутри страны Казахская ССР обрела право и возможность создать собственные внутренние войска. Эти воинские подразделения подчинялись Верховному Совету и президенту.

Согласно Закону РК «О праздниках», в Казахстане отмечаются национальные, государственные, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники – это праздники, установленные в Казахстане в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

18 октября 1995 года Указом Президента РК «О праздничных днях в Республике Казахстан» 25 октября был объявлен национальным праздником Казахстана – Днём Республики.

13 декабря 2001 года был принят Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которому День Республики был переведён в статус государственного праздника.

22 апреля 2009 года подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которому День республики был отменён.

Вновь отмечать этот праздник предложил Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в июне 2022 года.

– Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и памятных дат. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника. Каждый год 25 октября мы должны отмечать День суверенитета как главный праздник нашей страны, – сказал Глава государства.

Президент РК особо подчеркнул, что в этот день 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. А вот 16 декабря – День независимости – следует отмечать как день памяти наших национальных героев.

Это предложение было поддержано общественностью страны, и уже 29 сентября 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», согласно которому День Республики обрёл статус национального праздника.

Екатерина Гуляева

Коллаж Анны Ерёминой