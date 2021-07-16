День рыбака в календаре

Восточный Казахстан входит в число немногих регионов страны, обладающих избыточными водными ресурсами и потенциалом развития рыбного хозяйства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в обязательное меню каждого человека должно входить 14 килограммов рыбы в год. По официальной статистике, в Казахстане этот показатель фактически составляет четыре килограмма. Поэтому перед отечественными рыбоводами и рыбаками имеется большое, не до конца освоенное поле профессиональной деятельности.

«Рудный Алтай» отводит на своих страницах заметное место рыбной тематике и старается по возможности держать читателей в курсе дела. Особенно актуален рыбный вопрос в связи с поручениями Главы государства по развитию рыбного хозяйства, также обеспечения населения РК продукцией, богатой белками.

Важно сделать акцент ещё на одном поручении Президента РК Касым-Жомарта Токаева по поводу развития приграничных районов Восточно-Казахстанской области. Общеизвестно, что целый ряд территорий расположен на побережьях озера Зайсан, Бухтарминского водохранилища, озера Алаколь, а также других водоёмов и различных рек. Для местного населения являются древним промыслом и одним из источников доходов в семейном бюджете как раз рыбоводство и рыболовство, переработка продукции. В частности, в Курчумском, Кокпектинском, Зайсанском, Тарбагатайском и частично в других районах находятся основные промысловые зоны для промышленной ловли рыбы, нерестовые, выростные, прудовые хозяйства ВКО. На уровне республики решаются вопросы выделения квот при поддержке акимата области, местных органов власти.

Одновременно проявляется забота об охране водных ресурсов и обитателей подводного мира. Особняком здесь стоит необычное горное озеро Маркаколь, в чистых водах которого водится уникальная рыба – ленок сибирский. Местные жители исторически называют её ускуч, капризный к качеству воды и кормовой базе. Он является чудом природы, местной ихтиофауны, предметом гордости перед многочисленными туристами и гостями. В рамках развития внутреннего, сельского, экологического туризма наличие популяции ценной и редкой породы рыб позволяет причислять её к несомненным брендам региона. В последние годы предпринимаются меры по защите рыбы в результате формирования природного дисбаланса, когда полчища хищных птиц бакланов представляют серьёзную угрозу для ускуча. Над решением проблемы в тесной связке с заинтересованными структурами работают сотрудники местного заповедника.

Второе воскресенье июля по устоявшейся традиции является профессиональным праздником – Днём работников рыбного хозяйства. С 2017 года он вновь вошёл в календарь и служит символом признания высокой роли представителей важной отрасли. На уровне республики вновь создан профильный Комитет рыбного хозяйства, приняты республиканская и региональная программы развития рыбной отрасли. По данным Зайсан-Иртышской межрегиональной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, действует государственная программа на период 2021 – 2030 годов, утверждённая на уровне Правительства Республики Казахстан. На сегодня в масштабах страны выращивается около девяти тысяч тонн рыбы. В рамках реализации госпрограммы планируется в течение десяти лет довести показатель до 270 тысяч тонн.

В свою очередь, в Восточном Казахстане на основе региональной программы предусмотрено достичь рубежа в производстве рыбной продукции в объёме 9774 тыс. тонн. Надо сказать, что показатель имеет под собой обоснование с точки зрения экономики, науки, практики, производства. Индикатором интереса к рыбоводству и рыболовству со стороны профильных и смежных структур, научной среды служат живые диалоги за круглым столом. Не так давно в Усть-Каменогорске на базе местного университета прошла встреча учёных и производственников для обсуждения вопросов взаимного сотрудничества в рыбной отрасли и в уникальной сфере пчеловодства Восточного Казахстана. В ходе общения стороны выработали совместные подходы и определили удобный формат дальнейшей общей работы.

Мощный импульс развитию приграничных районов Восточно-Казахстанской области также должно оказать и строительство ещё одного стратегического объекта. Речь о мосте через Бухтарминское водохранилище в створе двух больших сельских территорий области – Кокпектинского и Курчумского районов. Не упомянуть о нём нам просто нельзя, учитывая роль нового моста в дальнейших планах развития сельского хозяйства в целом и южных районов региона в частности.

О подобном проекте мечтали давно, и только в начале ХХI века, в год 30-летия Независимости Республики Казахстан стала возможна его реализация по поручению Главы государства. О ходе работы на объекте «Рудный Алтай» сообщает регулярно. Недавно на берегу состоялась торжественная церемония закладки капсулы с участием представителей общественности двух районов, а также руководства Восточного Казахстана, подрядчиков. Крупные стройки подобного масштаба в истории области были во второй половине прошлого века, когда на реке Иртыш, имеющей трансграничное значение, возвели две масштабные ГЭС – Бухтарминскую и Усть-Каменогорскую. Возникло рукотворное море вдоль прежнего русла реки Иртыш, появились возможности для развития судоходства: грузового и пассажирского. На новый уровень по логике жизни, законам экономики вышло рыбное хозяйство ВКО.

Хотя плотины гидроэлектростанций неизбежно ведут к нарушению естественной миграции рыбной популяции в период нереста, когда она упорно рвётся в верховья реки, в прежние годы были предусмотрены меры по компенсации издержек. В частности, энергетические объекты брали на себя социальную ответственность по зарыблению водных ресурсов, приобретению и выпуску рыбной молоди в море, своеобразному восстановлению баланса в сфере экологии. И такая миссия сегодня возложена на многих участников рынка, рыбного производства и воспроизводства. Рыбный ренессанс не кажется иллюзорной мечтой нашей области. Культура и традиции зарубежной кухни проникают к нам в виде так модных суши, иных экзотических морепродуктов.

Тут самое время привести примеры из нашей жизни. В акватории озера Зайсан в разные годы приходилось нам бывать в поездках по рыбацким посёлкам. Для многих это в диковинку тогда, но для местных жителей вполне привычно, когда традиционный бешбармак готовится не из баранины, а из рыбы разных пород. Не говоря уже о других их кулинарных рыбных изысках.

Спустя годы, на протяжении которых рыбоводство и рыболовство области переживало взлёты и падения, роль этой важной отрасли остаётся очень важной и серьёзной. А здесь весомым доводом может выступать такой же опыт иностранных коллег. Если они могут содержать в садках морские раковины, выращивать и получать искусственный жемчуг, что можно говорить о более доступном бизнесе?

Популярна в Казахстане и на востоке страны сейчас и аквакультура. На уровне государства предусмотрены меры поддержки в виде широкой линейки субсидий. Особенно на корма для рыбных хозяйств, являющихся сегодня одной из основных статей расходов при выращивании рыбы. Это привлекает рыбоводов ВКО к участию в госпрограммах. В то же время есть опыт выращивания карпа, белого амура, толстолобика в прудовом хозяйстве у областного центра в промышленных объёмах на основе обычного комбикорма.

Витают идеи на уровне республики о создании своих заводов по производству рыбьего корма. Бизнес-проекты, как и мысли людей, имеют обыкновение непредсказуемо материализоваться. В последние годы реализован целый ряд проектов по выращиванию форели, бекстера, других ценных пород рыб. В число лидеров входит Уланский район, где рыбные производства расположены в закрытых помещениях и в открытых водоёмах. Эксперименты ведутся в Кокпектинском районе, где вместе с промысловым ловом ведут научно-практические работы по разведению осетра, других ценных и редких пород, развивают аквакультуру.

Одним из центров развития рыбной отрасли в Восточном Казахстане всегда считался Тарбагатайский район, в частности прибрежное село Тугыл. Там неподалёку от Дома культуры находился символический знак, который посвящён рыбной отрасли. На берегу озера Зайсан качаются на волнах рыболовецкие судна, катера. Один из них носит имя знатного земляка. В наши дни традиции рыбной отрасли продолжают на всей акватории озера Зайсан многочисленные СПК – сельские производственные кооперативы, которые заняты не только отловом рыбы, её переработкой, поставкой в торговлю, но и вопросами воспроизводства. Работа не прекращается круглый год. Даже зимой рыбаки и рыбоводы озабочены проблемами благополучной зимовки рыбных ресурсов под толстым ледяным панцирем. Бурят лунки и обеспечивают доступ кислорода рыбам под толщу воды. Весной выпускают рыбную молодь, спасают в половодье рыбу, отрезанную от большой воды, отправляют на волю.

Меры государственной поддержки для рыбной сферы Восточного Казахстана на уровне республики и области для специалистов отрасли являются тем самым глотком живительного воздуха и реальной, ощутимой помощью для рыбоводов и рыболовов, учёных и практиков региона.

Меир Токобаев