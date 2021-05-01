День единства – с театром

Как завязать крепкую дружбу и кто способен прийти к согласию – об этом и многом другом узнают юные зрители, посмотрев в День единства народа Казахстана красочные и добрые сказки Восточно-Казахстанского областного театра драмы.

На официальном YouTube-канале театра вниманию ребятишек и их родителей будут представлены два спектакля. В 12 часов состоится показ сказки «Сиқырлы дүрбі» («Волшебный бинокль») М. Алибека, которая повествует о том, как герои из совершенно разных произведений, с совершенно различными традициями и мировоззрением – Алдар Косе, Человек-паук, машинка Маквин и Маша, чудом оказавшись в одном месте в одно время, нашли взаимопонимание и подружились.

А уже в 14 часов начнётся спектакль «Аленький цветочек» И. Карнауховой, Л. Браусевич. Сказка о том, что только чистое и доброе сердце способно на бескорыстную дружбу и сильные чувства. Декорации, колоритные костюмы и волшебная музыка спектакля, несомненно, придутся по душе зрителям.

В связи с действующими ограничительными мерами Восточно-Казахстанский театр драмы уже второй год подряд в День единства народа Казахстана показывает сказки в режиме онлайн.

Дарья Волкоедова