Рухани жаңғыру

Деликатесы казахской кухни

14.04.2021
21

В селе Караул в районном Молодёжном ресурсном центре с соблюдением санитарных требований прошёл фестиваль национальных блюд и мясо-молочной продукции.

Идея организаторов заключалась не в том, чтобы провести очередной кулинарный конкурс. Цель куда более возвышенная – возродить рецепты забытых блюд казахской кухни.

В мероприятии приняли участие коллективы Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова, яслей-сада «Балдаурен», яслей-сада имени Б. Байгожиной и других учреждений.

Участники, облачившись в национальные костюмы, представили на суд жюри свои аппетитные блюда. Разнообразие мучных, молочных и мясных продуктов покорило членов жюри. К примеру, курт с добавлением сыра, ежигейкурт, пастообразный курт – каждый из них имеет разные вкусовые качества и сроки хранения. Также существуют виды курта, предназначенные для путников, гостей и детей.

– Мясо является одним из источников белка и минеральных веществ. В нём содержатся витамины. Этот продукт обеспечивает организм силой и энергией, – считает конкурсантка, воспитатель яслей-сада им. Б. Байгожиной Лаура Думанбекова. – Кстати, своей питательностью отличаются блюда қарынбүрме и өрметөстік.

По итогам конкурса были определены участники, лучше всех приготовившие национальные блюда. Награды победителям вручил аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров.

Ания Есмухамет  

Фото ОВП Абайского района

Абайский район

14.04.2021
21

Еще новости

Завораживающее дыхание степи

08.04.2021

Приключения в Стране Чтения

06.04.2021

Таким мы его помним…

02.04.2021

Находчивый и умный

21.03.2021
Back to top button