Деликатесы казахской кухни

В селе Караул в районном Молодёжном ресурсном центре с соблюдением санитарных требований прошёл фестиваль национальных блюд и мясо-молочной продукции.

Идея организаторов заключалась не в том, чтобы провести очередной кулинарный конкурс. Цель куда более возвышенная – возродить рецепты забытых блюд казахской кухни.

В мероприятии приняли участие коллективы Абайской районной централизованной библиотечной системы имени М. Ауэзова, яслей-сада «Балдаурен», яслей-сада имени Б. Байгожиной и других учреждений.

Участники, облачившись в национальные костюмы, представили на суд жюри свои аппетитные блюда. Разнообразие мучных, молочных и мясных продуктов покорило членов жюри. К примеру, курт с добавлением сыра, ежигейкурт, пастообразный курт – каждый из них имеет разные вкусовые качества и сроки хранения. Также существуют виды курта, предназначенные для путников, гостей и детей.

– Мясо является одним из источников белка и минеральных веществ. В нём содержатся витамины. Этот продукт обеспечивает организм силой и энергией, – считает конкурсантка, воспитатель яслей-сада им. Б. Байгожиной Лаура Думанбекова. – Кстати, своей питательностью отличаются блюда қарынбүрме и өрметөстік.

По итогам конкурса были определены участники, лучше всех приготовившие национальные блюда. Награды победителям вручил аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров.

Ания Есмухамет

Фото ОВП Абайского района

Абайский район