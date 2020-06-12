Действенный инструмент

В этом году в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости – 2020» будут трудоустроены свыше 7,5 тысячи устькаменогорцев.

По сведениям руководителя городского отдела занятости и социальных программ

Альмиры Мусиновой, во время действия режима ЧП реализация программы помогла

нескольким тысячам жителей Усть-Каменогорска найти свою нишу на рынке труда.

– В 2020 году в рамках первого направления программы «Дорожная карта занятости – 2020», предусматривающего обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, в областном центре будет реализовано 113 инвестиционных проектов. На это из республиканского бюджета выделено более 31 миллиарда тенге, – рассказала Альмира Мусинова.

По ее словам, в целом по городу будут трудоустроены более 7500 человек, в том числе через Центр занятости – свыше 3800, что позволит значительно снизить коэффициент напряженности на рынке труда.

– Большинство рабочих мест – временные, сезонные, но по итогам реализации программы «Дорожной карты занятости» 345 из них станут постоянными, – подчеркнула она. – Наиболее востребованы профессии рабочих специальностей – каменщики, бетонщики, плиточники, асфальтоукладчики, водители трактора, крана и другие.

Для справки: с начала года по 1 июня в Усть-Каменогорске на учете в Центре занятости состояло более 3945 человек, из них 2700 трудоустроены.

Аида Жумекенова