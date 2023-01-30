Давайте выясним трудовые отношения!

Результаты проверок, проведённых специалистами Управления государственной инспекции труда ВКО, свидетельствуют о заметном снижении количества нарушений трудового законодательства.

Подведены итоги мониторинга по соблюдению трудового законодательства на предприятиях региона. Специалисты Управления государственной инспекции труда отметили, всего за прошедший год рассмотрено 1638 обращений.

– Основная часть из них была связана с эпизодами невыплаты заработной платы и компенсаций при увольнении работников, – комментирует заместитель руководителя Управления государственной инспекции труда ВКО Кайрат Аблкайров. – Также рассматривались случаи, связанные с непредоставлением отпуска и незаконным увольнением. Результаты проверок показали, что на предприятиях области удаётся оперативно решать возникающие разногласия и устранять нарушения. Порядка 90 процентов инцидентов на сегодняшний день полностью исчерпаны.

Контролю инспекции подверглись более ста организаций. По результатам проверок 244 работодателя привлечены к административной ответственности на сумму 47,3 миллиона тенге. Также инспекторы взыскали задолженность по заработной плате в сумме 1218,9 миллиона тенге.

– С начала 2022 года в Ситуационном центре на мониторинге находилось восемь предприятий, пять из них сняты с контроля, – подчеркнул заместитель руководителя управления. – В частности, на АО «Востокмашзавод» и АО «Азия Авто» решились вопросы с задолженностями по зарплате. В ТОО «Бухтарминская цементная компания» добились повышения оплаты труда. В ТОО «Семей Тазалык» пришли к согласию сторон. В КГП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи г. Семей» УЗ ВКО» нашли компромиссы по созданию условий труда. На сегодняшний день на контроле управления остаются три областных предприятия.

Всего же с начала 2022 года более 300 предприятий региона повысили заработную плату своим сотрудникам в среднем на 18–24 процента.

Наряду с этим, по инициативе областной прокуратуры провели семь проверок по соблюдению трудового законодательства в организациях, привлекающих иностранных работников.

– На этих предприятиях выявили более 250 нарушений, – констатировал Кайрат Аблкайров. – Претензии касались диспропорции оплаты труда между гражданами Республики Казахстан и иностранными специалистами, привлечения иностранных работников на должности, не соответствующие разрешению. Также установлены факты, когда трудовые договоры с иностранными работниками заключали без получения индивидуального идентификационного номера, либо до получения разрешения на работу.

Штрафы на общую сумму 1535 МРП (4 701 705 тенге) назначили 18 юридическим лицам, предупреждения получили шесть организаций.

При этом, отметил Кайрат Аблкайров, важным показателем, вошедшим в Национальный проект «Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций» стала доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров. В 2022 году она составила 85 процентов от общего количества. В 2023, по прогнозам Управления государственной инспекции труда ВКО, этот показатель может достигнуть ста процентов.

Лилия Дроздова