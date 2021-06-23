Цифровой формат повышает качество

В отечественной системе внутренних дел в последние годы произошли многие изменения, внедряются новейшие технологии, постоянно повышается качество работы всех подразделений.

Как отмечает начальник Управления полиции Семея полковник полиции Шалкар Кунанбаев, общество ожидает коренных улучшений в работе правоохранительных органов.

– До конца года в Семее планируется внедрение системы «Сергек». ТОО «Көркем Телеком» предполагает реализовать проект «Система видеонаблюдения для контроля дорожного движения в городе Семей», с установкой камер видеонаблюдения. Данный проект приобретает большое значение в связи с увеличением городского населения и количества транспортных средств, – рассказал Шалкар Кунанбаев. – Это позволит следить за обстановкой и контролировать дисциплину участников дорожного движения.

Одной из приоритетных задач в этом году также является налаживание обратной связи с населением. В декабре МВД совместно с разработчиком ТОО «Q19» реализовали проект «Омниканальность процесса приёма сообщений граждан». Механизм основан на многоканальной системе приёма обращений в полицию через мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры, электронную почту, чат-боты и др.

В феврале был запущен пилотный проект для приёма сообщений, поступающих с мобильных устройств по приложению «Police 102». В Центре оперативного управления Управления полиции Семея на сегодняшний день настроены три автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет для операторов по приёму сообщений от граждан.

– В рамках проводимой работы по цифровизации административного производства и уголовного судопроизводства проводится работа по максимальному оснащению сотрудников полиции соответствующим оборудованием, – подчеркнул начальник УП Семея. – Участковые инспекторы полиции и инспекторы дорожной безопасности обеспечены планшетами, термопринтерами, sim-картами и другим оборудованием, что позволило улучшить деятельность сотрудников полиции.

Уже можно констатировать – полиция переходит в цифровой формат работы. Если на конец прошлого года в электронном формате расследовалось лишь 50% уголовных дел от всех зарегистрированных, то сегодня в таком формате расследуется уже более 78% всех уголовных правонарушений.

– Служба в полиции всегда была и остаётся делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией, готовых в любой момент рисковать собой ради других. Мне хотелось бы поздравить сотрудников полиции с профессиональном праздником. Я также хочу выразить глубокую признательность нашим ветеранам, которые вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, – сказал Шалкар Кунанбаев.

Наргиза Омарканова

Семей