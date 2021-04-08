«Центр семьи» – центр притяжения

В годы независимости в Казахстане особый статус приобрёл совершенно новый для нашей страны институт – институт гражданства, так называемый неправительственный сектор. Именно инициатива активных, неравнодушных казахстанцев, объединившихся в различные неправительственные организации и группы, сегодня помогает государству эффективно решать многие острые социальные проблемы.

В Семее одним из самых крупных центров притяжения гражданских инициатив заслуженно стал общественный фонд «Центр семьи».

По словам исполнительного директора ОФ «Центр семьи» Людмилы Асташкиной, в 2008 году эта организация представляла собой добровольное объединение активных семейчан, которые поставили перед собой цель оказать помощь институту семьи в регионе. Фактически в течение нескольких лет, вплоть до февраля 2011 года, когда «Центр семьи» обрёл свой официальный статус в качестве НПО, работа велась исключительно на волонтёрских началах.

Позже общественная организация включилась в активную работу по реализации социальной политики государства, предлагая множество важных и интересных проектов.

– Конечно, из года в год мы учились, накапливали опыт и знания, приобретали новых друзей и социальных партнёров, с которыми реализуем наши совместные проекты. На сегодняшний день мы подписали меморандумы о сотрудничестве и партнёрстве с 500 учреждениями, организациями и предприятиями Семея. Наши пилотные площадки – это детские сады, школы, Дворец творчества детей и молодёжи, биологический центр, детские дома и интернаты и многие другие. А среди наших партнёров – городские отделы образования, ЖКХ, занятости и социальной помощи населению, правоохранительные органы, служба пробации, суды, Дом дружбы, центры медиации – всех не перечесть, – отметила Людмила Асташкина.

Как пошутила Людмила Михайловна, в поле деятельности общественного фонда входят как дети с момента рождения, так и люди, достигшие глубокой старости. Потому что все они, так или иначе, связаны с институтом семьи и семейно-брачных отношений. Недаром здесь придерживаются непреложного правила: ни один из посетителей центра не должен остаться без внимания и помощи.

– Иногда с человеком достаточно просто поговорить по душам, дать ему возможность высказаться, проговорить свою проблему, и он самостоятельно найдёт пути её решения. Но чаще, конечно, семьям действительно нужна скорая и действенная социальная помощь и поддержка. Мы в течение двух лет вели работу кризисного центра, помогая жертвам бытового насилия. И все эти годы помогаем неполным, малообеспеченным и многодетным семьям оформить пособия, решить бытовые и жилищные проблемы, направляем в центр занятости населения по вопросам трудоустройства и обучения по рабочим специальностям, – рассказал психолог ОФ «Центр семьи» Николай Лылык.

Если говорить языком цифр, то за 10 лет работы «Центр семьи» успешно реализовал 38 крупных социальных проектов, 26 из которых в рамках государственного социального заказа.

– Хорошо зарекомендовала себя такая форма скорой социальной помощи, как группа мобильного реагирования. С 2018 года мы провели 38 экстренных заседаний с привлечением представителей различных структур для решения вопросов, связанных с восстановлением документов, медицинской квотой, пропиской, алиментами, социальными пособиями и так далее. Это были вопросы, которые требовали срочного и комплексного решения, – говорит президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева.

В настоящее время «Центр семьи» работает по таким основным направлениям, как экологическое просвещение, работа «Центра примирения Семея», реализация стратегии гендерного равенства, благотворительность и волонтёрство, а также реализация интереснейшего проекта «Наставники» для воспитанников детского дома.

Трудно переоценить вклад, сделанный общественной организацией в развитие родного города и региона. Вот лишь небольшой перечень благотворительной помощи, которая была оказана семейчанам «Центром семьи» только за последние два года.

131 семья получила продуктовые корзины с овощами на зиму на сумму 543 тыс. тенге, ещё 172 семьи получили продуктовые наборы на сумму свыше 1,6 млн тенге в рамках проекта «Скорая помощь». На 1,5 млн тенге был приобретён кардиомонитор для кардиологической реанимации Госпиталя медицинского университета Семея. За 10 млн тенге купили пассажирскую «Газель» для Аягозского центра оказания специальных социальных услуг. 350 тыс. тенге нашли на приобретение новых швейных машинок, которые передали в социальные учреждения города. Привлекли международных благотворителей для полной реконструкции банного комплекса Семейского центра оказания специальных социальных услуг № 1, собрав 20 тыс. евро. На приобретение масок и защитных средств в период ЧП и пандемии затрачено 750 тыс. тенге.

И этот список можно продолжать. Например, сейчас реализуется проект «Рука помощи», где социально уязвимым семьям, одиноким пенсионерам и нуждающимся предоставляют продуктовые наборы, медикаменты и диагностическое оборудование, не входящие в перечень бесплатного обеспечения, а также семена и рассаду для их огородов.

– Работая с разными категориями населения, мы постепенно пришли к выводу, что помимо помощи нуждающимся необходима планомерная профилактическая работа. Обществу нужны положительные примеры образцовых семей, лучших школ, детских садов, отличников среди школьников и студентов. Чтобы было на кого равняться, видеть, что выход из сложной ситуации возможен. Есть путь к лучшей, интересной и счастливой жизни, – отметил Николай Лылык.

Именно так возникли добрые традиции «Центра семьи». Это ежегодные благотворительные ёлки, собирающие до 400 ребят, акция «Дорога в школу», где помогают собраться к новому учебному году 150 школьникам, акции «Зажги свечу» и «Бал Победы» в честь годовщины Великой Победы и, конечно, полюбившийся всем ежегодный Фестиваль семьи.

– Поле деятельности для общественной организации огромно. Наши планы – не останавливаться на достигнутом и расширять направления своей деятельности. Каждый новый проект для нас – это школа, это новые знания и опыт, новые знакомства и партнёры. А главное – быть полезными для тех, кто в этом нуждается, – подытожила Жанна Жибраева.

Софья Соболевская

Фото из архива ОФ «Центр семьи»

Семей