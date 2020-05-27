Ценный опыт обнадеживает

В Восточном Казахстане осуществляется поэтапный выход из карантина. Жители региона, как и всей страны, постепенно возвращаются к привычной жизни. Важно, что нам не только удалось достойно преодолеть это испытание, но и параллельно приобрести важный опыт.

Ситуация с пандемией стала своеобразной лакмусовой бумажкой, продемонстрировавшей, насколько каждая из стран готова к развитию подобных сценариев. Следует подчеркнуть, что ВОЗ высоко оценила усилия Казахстана в борьбе с коронавирусом. В частности, Восточно-Казахстанской области тоже есть чем гордиться – мы в числе регионов с самыми низкими показателями заболеваемости по стране.

Благодаря своевременному решению руководства ВКО и предпринятым эффективным мерам распространение вируса удалось сдержать. Нужно отдать должное восточноказахстанским врачам, которые успешно справляются с поставленной задачей. Они смогли одержать победу в борьбе за жизнь сложного пациента, который пошел на поправку и не нуждался более в аппарате ИВЛ, поставили на ноги несколько возрастных пациентов, наиболее подверженных осложнениям.

Кроме того, в сжатые сроки ученые медицинского университета Семея совместно с медицинским сообществом региона, изучив и обобщив мировой и казахстанский опыт по борьбе с опасным вирусом, разработали собственные методические рекомендации по лечению и профилактике коронавируса.

И еще один факт, уже республиканского масштаба. В начале года, когда вирус начал атаковать Китай, всех поразило сообщение, что в Ухане за 10 дней построили больницу для инфицированных COVID-19. Казалось, это невозможно. Но вот теперь и в Казахстане доказали, что нет ничего невозможного, построив в столице инфекционный стационар за 13 дней!

Так, 3 апреля руководство страны объявило о начале строительства в трех мегаполисах Казахстана трех инфекционных стационаров, специально спроектированных для лечения зараженных коронавирусом. В Нур-Султане его возвели за 13 дней, в Алматы – за 18. В Шымкенте еще один строительный рекорд ставить не стали, пересмотрев проект.

Сейчас две возведенные больницы полностью запущены, рассказали в Минздраве РК. На днях министр здравоохранения Елжан Биртанов побывал в лечебнице в Алматы, которая официально названа филиалом городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой. Она рассчитана на 280 пациентов, сейчас там получают лечение 251 человек. В ней шесть клинических отделений и отделение реанимации на 28 коек, установлено современное оборудование: рентгеновская система, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ, эндоскопическое оборудование, перфузоры.

Аналогичная больница в столице построена, как и алматинская, холдингом «BI Group», на каждый объект из республиканского бюджета было выделено 5,5 млрд тенге. Общая площадь медицинского учреждения – 7 тысяч квадратных метров. Здание возвели из модульных блоков с использованием технологий строительства быстровозводимых зданий. Клиника, рассчитанная на 200 коек, оснащена современными средствами обеспечения безопасности медперсонала и пациентов.

После завершения строительства клинику посещал Президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства отметил, что она является первым медицинским учреждением такого типа в стране, и выразил признательность строителям за ее возведение.

Необходимость появления в стране таких объектов еще раз подчеркнул министр здравоохранения.

– Сегодня на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в стране большая нагрузка легла на медицинские организации, в первую очередь на инфекционные больницы. Резко выросла потребность в новых больницах. Особенно важно, что нужны новые технологии в диагностике лечения таких больных. Новые стационары позволяют в полной мере обеспечить качество лечения и безопасность пациентов и самого персонала. Клиника в Нур-Султане уникальна тем, что впервые была построена за очень короткое время и соответствует всем современным международным стандартам, – подчеркнул Елжан Биртанов.

Больница разделена на две зоны: безопасную и опасную.

– В «зеленой зоне» можно работать без средств индивидуальной защиты. Врачи, медицинские работники могут работать со своими документами, обсуждать лечение. В «красной зоне» находятся инфицированные, в том числе тяжелобольные, реанимация. Эти зоны четко разделены между собой, – рассказал главный врач

страны.

Палаты оснащены специальной системой очистки воздуха.

– Используется технология, которая обеспечивает полную стерильность. Больные в тяжелом состоянии не заражают персонал. Доступны все необходимые методы диагностики, в том числе компьютерная томография, которая сегодня широко рекомендуется

и доказана для диагностики коронавирусной инфекции и пневмонии. Также есть уникальная вирусологическая лаборатория, которая позволяет на месте обследовать больных на наличие вируса и на жизненно важные показатели, – отметил министр.

Возведенные в рекордные сроки больницы не только продемонстрировали возможности казахстанских строителей, но и вселили уверенность в том, что при необходимости такие стационары появятся в любой точке страны. Но пусть такая необходимость лучше не возникает.

Во всем мире специалисты утверждают – жизнь после отмены карантина уже не будет прежней. Прогнозируется вторая волна вспышки этого заболевания. Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что жить с коронавирусом теперь придется всегда. Ситуация как и с птичьим гриппом. Он появился и теперь циркулирует ежегодно. В этой связи, весь приобретенный опыт по борьбе с этой инфекцией нам еще пригодится. А главное, мы теперь знаем, что при любых сценариях

готовы дать отпор опасному вирусу.

Айгуль Биданова

Нур-Султан – Усть-Каменогорск