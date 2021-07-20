Царица народной музыки

В Восточно-Казахстанском областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых 16 июля прошёл традиционный, уже шестой по счёту, ежегодный региональный фестиваль ремесленников ВКО «Праздник казахских ремёсел», который в этом году был полностью посвящён национальному музыкальному инструменту – домбре.

В выставке-конкурсе «Халық қазынасының киелі мұрасы», посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан, приняли участие 17 мастеров из Усть-Каменогорска, Семея, Тарбагатая, Зайсана, Аксуата, Маркаколя, Улана, Аягоза и Бескарагая.

«Праздник казахских ремёсел» в музее им. семьи Невзоровых – это всегда феерическое зрелище и большое культурное событие в Семее. Так, на одном из фестивалей был организован показ стильной современной одежды, сшитой мастерицами Восточного Казахстана, с использованием мотивов казахской национальной одежды и традиционных орнаментов.

На этот раз главной героиней выставки-конкурса мастеров ВКО стала домбра – царица казахского музыкального искусства.

– Музыканты говорят, что домбра – это уникальный образец музыкального совершенства, чувствующие люди говорят, что домбра – это душа казахского народа, а мы, музейные работники, знаем, что домбра – это еще и произведение декоративно-прикладного искусства, – отметила директор музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, заслуженный деятель РК Татьяна Стромская. – Форма домбры складывалась в течение тысячелетий. Археологи Казахстана в разных точках страны находили петроглифы, наскальные рисунки, где отчётливо видно изображение музыкального инструмента, очень похожего на домбру. Шли годы, века, тысячелетия, и за это время форма музыкального инструмента совершенствовалась и достигла уникальной гармонии. Она стала нежной, очень изящной. И поэтому потрясает, когда слышишь громовые раскаты, извлекаемые из струн домбры искусными исполнителями.

Несмотря на то, что история казахского народного инструмента насчитывает века и тысячелетия, домбра до сих пор является любимицей своего народа. И в Восточном Казахстана есть множество мастеров, которые умеют изготавливать домбру. Причем, в полном соответствии с традициями

своей местности, своего рода. На Востоке страны делают домбры каплевидные и с прямой декой внизу, со строгой геометрической формой и более изящными очертаниями.

Всю палитру форм домбры можно было увидеть на уникальной выставке. Были и совершенно необычные инструменты: двухсторонняя домбра и даже домбра, сделанная с двумя грифами.

– Нам очень хочется рассказать об этих мастерах, показать им, что они очень нужны людям, чтобы земляки увидели и узнали их удивительное искусство, их высокое мастерство, – подчеркнула Татьяна Стромская.

Благодаря организаторам фестиваля у зрителей была возможность понаблюдать за процессом рождения домбры. Мастер-класс по технологии изготовления этого музыкального инструмента провёл в стенах музея мастер из Семея Толеугазы Аширов. Не только зрители, но и мастера, приехавшие на фестиваль из отдалённых районов и городов, с удовольствием и интересом наблюдали за творческим процессом, интересовались, какие материалы использует мастер, как их обрабатывает и многим другим. Толеугазы Аширов не скрывал своих секретов и щедро делился опытом.

А рядом с ним мастер-класс по плетению камчи провёл мастер из Абайского района Айбын Жуматай. Ловко управляясь с коровьей кожей, он успевал показывать различные способы плетения камчи, одновременно отвечая на многочисленные вопросы зрителей и гостей фестиваля.

Конечно, на фестивале звучала домбра. Своё удивительное искусство подарили известный тарбагатайский исполнитель Муратхан Донбаев, возрождающий древнейший своеобразный способ игры на домбре, именуемый в казахском народе ортеке. Также специально на фестиваль в Семей приехал этно-фольклорный ансамбль «Бабалар сазы» Дома культуры села Аксуат. Их удивительная манера исполнения с деревянными игрушками, привязанными лесками к рукам талантливых домбристов, никого не оставила равнодушным.

Также в рамках «Праздника казахских ремёсел» состоялась встреча с профессором кафедры декоративно-прикладного искусства Казахского национального педагогического университета им. Абая (Алматы), мастером народных музыкальных инструментов, деятелем культуры РК Жолаушы Турдыгуловым.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей