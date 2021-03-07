Чудо вопреки всему

В Восточно-Казахстанской области в этом году выделили 500 квот на ЭКО.

«У вас будет ребёнок», – эти заветные слова мечтают услышать миллионы женщин во всём мире. К сожалению, в жизни бывает так, что не все могут стать мамами самостоятельно. Так, в Казахстане каждая шестая семья бесплодна… В таких случаях на помощь приходит ЭКО.

Обратившись первого сентября 2020 года с Посланием народу «Казахстан в новой реальности: время действий», Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить в семь раз количество квот по программам экстракорпорального оплодотворения.

С начала этого года в стране стартовала социальная программа «Аңсаған сәби» («Желанный ребёнок»), благодаря её реализации многие пары смогут стать родителями. В регионе в этом году на ЭКО выделено 500 квот, по сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла практически в семь раз.

Чтобы получить квоту, в первую очередь, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и встать на учёт по бесплодию. Затем необходимо определить причину, поскольку ЭКО по квоте проводится только по таким показаниям, как женское бесплодие, обусловленное трубным фактором, и тяжёлые формы мужского бесплодия, не поддающиеся лечению.

– В очередь на получение квоты женщины должны вставать с выявленным фактором бесплодия и с результатами анализов, – рассказала ответственный акушер-гинеколог по программе «Аңсаған сәби» по ВКО Надира Слямханова. – Если нет противопоказаний, то они самостоятельно выбирают клинику, которая проведёт вспомогательную репродуктивную технологию. На сегодняшний день в Казахстане по квоте работают 19 клиник.

Добавим, в случае, если пациентка не получила положительный результат с первого раза, она может повторно подать заявку на квоту в следующем году и ждать своей очереди.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников