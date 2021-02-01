Чтобы веселье не обернулось бедой 

Зима – время весёлых игр в снежки, катаний на санках и румяных щёк. В этот сезон есть масса вариантов для интересного и активного отдыха на свежем воздухе. Особую популярность приобрело такое зимнее развлечение, как катание с гор на «ватрушке», или тюбинге.

Вероятно, каждый из нас хотя бы один раз в жизни пробовал прокатиться с ветерком на «ватрушке». Это с удовольствием делают и дети и взрослые, получая мощный заряд положительных эмоций. Развлечение для всей семьи, ведь в зависимости от размеров на «ватрушке» можно кататься как по одиночке, так и вдвоём. Их любят за удобство – они легкие, мягкие, способны амортизировать кочки и ямки и не имеют никаких острых железных деталей, как у тех же санок.

Но при этом не стоит терять бдительности. Всё чаще люди получают травмы различной степени тяжести во время, казалось бы, безопасного развлечения. Ведь один из главных недостатков «ватрушки» – невозможность ею управлять. Об опасностях тюбинга рассказал заведующий отделением травматологии первой городской больницы Усть-Каменогорска Еркен Дюйсекин.

– Конечно, это весёлое времяпрепровождение. Но оно имеет четыре главных минуса – при спуске развивается слишком большая скорость, отсутствуют тормоза, при этом «ватрушки» неуправляемы и прыгучие, – отметил Еркен Ехсанович. – Всё это в совокупности приводит к столкновениям с деревьями и другими препятствиями. Чем выше скорость, тем больше сила удара. А если горка высокая и наездник тяжёлый, то риск травмы увеличивается в несколько раз. Нередко это приводит к тому, что человек становится инвалидом.

Разгоняется такая «ватрушка» очень быстро, при этом она способна развивать скорость выше, чем санки на аналогичном склоне, а при вращении и закручивании тюбинга человек перестает ориентироваться в пространстве и рискует по инерции вылететь.

По словам врача-травматолога, чаще всего при катании на «ватрушке» люди получают переломы позвонков, костей таза, рёбер, разрывы внутренних органов, переломы конечностей, сотрясения мозга.

– Серьёзные травмы можно получить, даже не вылетая из тюбинга. Достаточно просто резко подскочить на кочке. И зачастую все эти травмы требуют срочной госпитализации. Такие примеры не единичны, к сожалению, – сказал Еркен Дюйсекин.

По мнению заведующего отделением травматологии, если и кататься на «ватрушке», то только соблюдая определённые правила. Первое и самое главное – тюбинг можно использовать лишь на специально оборудованной трассе, которая должна иметь высокие бортики, за пределы которых нельзя вылететь ни при каких обстоятельствах. Кататься необходимо под наблюдением инструкторов. При этом спуск должен быть с уклоном не больше 20 градусов, ровный, без кустов, пеньков и деревьев. Нужно строго соблюдать дистанцию, начинать движение на тюбинге следует только после того, как предыдущий человек закончил спуск и отошёл в сторону на несколько метров. Кроме того, ни в коем случае нельзя привязывать «ватрушку» к другим надувным стьюбам, санкам и транспортным средствам.

Помимо этого, врачи рекомендуют обязательно надевать на маленьких детей специальную защитную экипировку – налокотники, наколенники и шлем, чтобы защитить наиболее уязвимые части тела.

Дарья Антон

Фото из открытых источников