Чтобы работать было комфортно

Как соблюдается трудовое законодательство в регионе? Все ли работодатели своевременно выплачивают работникам заработную плату? И что делается в области для сокращения производственного травматизма?

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.

По его словам, задачами государственных инспекторов труда являются проверка предприятий, организаций и учреждений на соблюдение трудового законодательства, усиление профилактики производственного травматизма, погашение задолженности по заработной плате, развитию социального партнёрства и т. д. Также сотрудники управления рассматривают заявления и жалобы, поступающие от граждан, проводят консультации.

– В 2022 году мы рассмотрели 1 543 заявления граждан, большая часть которых связана с задолженностью по заработной плате. Проведены 416 проверок, выявлены 2 233 нарушения трудового законодательства. Выдано 246 предписаний, – сообщил Бакытбек Кизатов. – Привлечены к административной ответственности 233 юридических и должностных лица на сумму около 45 млн тенге. В правоохранительные органы передано 217 материалов, по итогам которых четыре должностных лица привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, для эффективного механизма регулирования социальных, трудовых отношений в области заключены более 11 200 коллективных договоров. Охват составил 73 процента от числа действующих предприятий.

На постоянной основе проводится мониторинг своевременности и полноты выплаты заработной платы на предприятиях. Проблемные вопросы по погашению рассматриваются на заседаниях трёхсторонних комиссий по социальному партнёрству.

В целом в результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате на 110 предприятиях области в сумме 1,2 млрд тенге. Защищены права более 3 900 работников.

Острым остаётся вопрос производственного травматизма. С начала 2022 года в регионе в результате 147 несчастных случаев на производстве пострадало 158 человек, в том числе 12 со смертельным и 80 с тяжёлым исходом. Уровень производственного травматизма, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, снизился на 8,1 процента.

Как пояснил руководитель Управления государственной инспекции труда ВКО, причиной высокого уровня производственного травматизма является наличие на территории области горно-металлургических, металлообрабатывающих и других производственных предприятий, где во вредных и опасных условиях труда заняты свыше 38 тысяч человек.

Для снижения уровня производственного травматизма, повышения эффективности государственного и внутреннего контроля за соблюдением законодательства о безопасности и охране труда существует План действий по обеспечению безопасных условий труда в Восточно-Казахстанской области до 2025 года.

Так, на трёх предприятиях области внедрён проект «Народный контроль», где люди, переведённые по состоянию здоровья на эту работу, осуществляют контроль безопасности ведения работ и обучают персонал безопасным приёмам труда. Ещё три предприятия ввели вертикальную модель контроля от заказчика до подрядчика. К Концепции нулевого травматизма присоединились 25 предприятий области.

Чтобы исключить сокрытие несчастных случаев на производстве, между Управлением государственной инспекции труда, Департаментом полиции, Управлением здравоохранения и профсоюзами подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. В его рамках ежемесячно проводится сверка по фактам первичного обращения с производственной травмой в медицинские учреждения региона.

– Для осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на предприятиях осуществляют деятельность 1 950 технических инспекторов. Создано 1 298 производственных советов по безопасности и охране труда. Работа в этих направлениях продолжается, – резюмировал Бакытбек Кизатов.

Гульжан Естаева