Чтобы отдых не обернулся трагедией

Статистика последних трёх лет говорит о том, что на водоёмах области ежегодно гибнет порядка 30 человек. Спасатели рассказали, как предотвратить опасность и оказать первую помощь утопающему.

Заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов на прошедшей пресс-конференции акцентировал внимание на причинах, ежегодно приводящих к гибели людей на водоёмах региона: это купание в необорудованных местах, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра и купание в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением акима области определено 16 мест для массового отдыха и 64 запрещённых. На потенциально опасных участках и в местах, запрещённых для купания, установлено 123 запрещающих и предупреждающих знака, проводятся рейды с привлечением сотрудников полиции. Уже проведено 233 патрулирования.

– В прошлый купальный сезон сотрудники местной полицейской службы выявили 146 нарушителей по статье Кодекса РК «Об административных правонарушениях» «Нарушение правил общего водопользования» и 314 нарушителей, распивающих алкогольные напитки или находящихся в состоянии опьянения в общественных местах, – отметил Дмитрий Титов.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Директора школ, лагерей обсудили этот вопрос на областном семинаре-совещании, для школьников провели тематические интерактивные уроки.

Сейчас спасатели ДЧС проводят работу по обследованию и очистке дна акваторий мест массового купания. Кроме того, обучились 32 общественных спасателя, ещё 42 спасателя проходят обучение.

Дмитрий Титов сообщил, что подготовительные работы к открытию купального сезона продолжаются. На сегодняшний день лишь 10 процентов пляжей от общего количества готовы к сезону.

В ходе пресс-конференции врач областного филиала Центра медицины катастроф Ермек Ильясов провёл инструктаж, как спасти утопающего, а также провести реанимационные мероприятия. По его словам, необходимо подплыть к утопающему, обхватить его сзади за плечи или одной рукой под подбородок и подтащить к себе, чтобы его голова оказалась вровень с вашей, лицом вверх. Локтем той же руки нужно крепко зажать его плечо, чтобы помешать ему перевернуться. Дальше нужно продвигаться к берегу на боку или на спине.

Если утопающий находится без сознания, тащить его к берегу нужно, взяв рукой под подбородок, чтобы лицо постоянно находилось над поверхностью воды. При сильных волнах необходимо обхватить утопающего одной рукой поперёк груди, поддерживая голову над водой.

Если пострадавший находится без сознания, нужно выполнить следующие действия: человека нужно положить так, чтобы оценить его состояние – есть ли пульс, дыхание, реагируют ли на свет зрачки.

– Нужно положить человека животом на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища. Обернув палец платком или тканью, очистить рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавить воду из дыхательных путей и желудка. При отсутствии дыхания приступают к искусственному способу изо рта в рот или изо рта в нос. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину три-четыре раза между вдохами. Лучше это делать вдвоём. Когда пострадавший начнёт дышать, переверните его на грудь, голову поверните набок и, укрыв его чем-нибудь тёплым, вызовите скорую помощь, – пояснил Ермек Ильясов.

Дарья Антон

Фото пресс-службы ДЧС ВКО