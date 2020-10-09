Чтобы чистой была река 

Коллектив КГУ «Курчумское лесное хозяйство» провел масштабный субботник, убрав мусор с побережья реки Курчум.

Напомним, в газете «Рудный Алтай» за 17 сентября текущего года в материале «В фокусе – беззащитность природы» мы рассказали о стихийных свалках, в которых утопали берега этой реки. Последствия отдыха людей в виде стеклянных и пластиковых бутылок, пустых пакетов, остатков пищи и прочего мусора можно наблюдать на всей береговой полосе, к которой примыкает село. А это несколько километров.

Системной и действенной работы по наведению порядка и защите реки, давшей имя району, не ведется. Усилий энтузиастов-одиночек в этом деле, конечно, недостаточно. К счастью, полку неравнодушных прибывает: не так давно работники КГУ «Курчумское лесное хозяйство» вышли на берег реки, вооружившись граблями, мётлами, лопатами и мешками. В общей сложности в субботнике приняли участие более 60 работников организации.

Разделившись на четыре группы, они приступили к уборке закреплённых за ними секторов. Весь фронт работ охватил береговую полосу реки от главного гидроузла в верхнем течении реки до железного моста в нижнем. Общая протяженность этого участка составила порядка 20 километров. Лесники добросовестно сгребали мусор и грузили его на автомашины.

– Работали с раннего утра до позднего вечера, – говорит руководитель учреждения Серик Есимов. – Вывезли 10 автомашин мусора. В перспективе аналогичные акции найдут продолжение.

Несмотря на проделанную служителями леса большую работу, о полной очистке берегов реки всё же говорить ещё рано. Усугубляет ситуацию и продолжающийся сброс в реку канализационных стоков, о чем мы также рассказывали в публикации. Поэтому защита реки Курчум, в числе других экологических вопросов, остаётся наиболее актуальной для властей и общественности района.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район