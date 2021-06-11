Читают все!
Книжный фонд Риддерской детской библиотеки пополнился новыми интересными произведениями мировых классиков.
Теперь Центральная детская библиотека моногорода может порадовать своих читателей книжными новинками. Их коллекция пополнилась такими мировыми бестселлерами, как «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Короткие рассказы» и «Вино из одуванчиков» американского писателя Рэя Брэдбери, «Рассказы для детей» Михаила Зощенко, полное собрание Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер» а также многими другими интересными книгами. Читателям дошкольного и младшего школьного возраста доступны красочные издания сказок, стихов, рассказов, а также детские энциклопедии.
По словам сотрудников библиотеки, среди новинок читатели смогут выбрать для себя новую книгу на любой вкус, и поэтому они с нетерпением ждут всех любителей чтения – и взрослых и детей.
Ерик Абитов
Риддер