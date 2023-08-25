ЧИПная реакция

В соответствии с законом, с 1 сентября казахстанцы обязаны поставить на учёт всех своих домашних питомцев. Обязательное чипирование животных вызвало неоднозначную реакцию у их владельцев. Многие отмечают, что идея хороша, но вызывают сомнения подходы в её реализации.

Напомним, Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят ещё в 2021 году. Однако вступление в силу некоторых его статей было отсрочено. В том числе, 11-й статьи закона, которая вступает в силу через несколько дней.

ЧИП под холку

В ветеринарных клиниках сейчас горячая пора: на их плечи упали все заботы по вводу в первую Национальную единую базу данных электронной идентификации животных РК «TANBA» информации о каждом питомце – собаке, кошке, хомячке, кролике, морской свинке, черепахе. Средств учёта несколько, но самый оптимальный – чипирование. Микрочип будет содержать всю необходимую информацию – кличку и породу животного, имя и адрес владельца.

Как рассказала кандидат ветеринарных наук, преподаватель кафедры «Ветеринария» университета им. Шакарима, врач ветклиники ЦВМ «Доктор Вет» Ольга Зайковская, такой учёт животных осуществляется достаточно давно, только прежде он был добровольным. Поэтому сформировать полную базу данных до сих пор не удалось.

– У ветеринаров сейчас прибавилось работы. Однако советую: прежде чем подвергать животное этой процедуре, выясните, состоит ли врач или ветклиника в базе данных «TANBA», иначе чип будет не зарегистрирован, а это уже нарушение закона, которое может привести к административной ответственности, – пояснила Ольга Зайковская.

Кроме установки чипа под кожу животного, можно ему надеть ошейник с чипом, повесить в ухо бирку или сделать клеймо. Но как отмечают специалисты, самый эффективный способ именно чипирование. Чип вживляется под кожу и остаётся там на всю жизнь. А вот ошейник или бирку животное может потерять. Клеймо же со временем бывает невозможно прочитать.

Многих владельцев пугает сама процедура. Вдруг это причинит их кошке или собаке боль?

– Это обычная инъекция под кожу, которую животные переносят вполне спокойно, – утверждает Евгения Коломеец. – Единственное что может напугать несоциализированное животное, это приближение к нему доктора.

Ольга Зайковская подтвердила слова зоозащитника. Чип, по её словам, размером с рисовое зёрнышко. Он вводится при помощи специального устройства, работающего по принципу шприца для инъекций. Чип устанавливается в область холки. Обрастая тканями, он становится частью тела и ничем не помешает обычному ритму жизни животного.

Перепись домашних животных

По мнению владельцев животных, ветеринарных врачей и зоозащитников, в постановке на учёт животных, несомненно, есть свои плюсы и минусы.

– Учёт домашних животных и контроль над ними при наличии единой электронной базы данных удобен для многих заинтересованных сторон. Так, владелец будет точно знать, что животное, которое вернули после пропажи – точно его. Ветеринару будет известна история болезни, вакцинации и иных процедур. Контролирующие органы получат информацию о владельце, который безответственно относится к своим обязанностям в отношении животного, – отметила волонтёр общественного фонда «4 лапы +» Евгения Коломеец.

По её словам, за семь лет работы приюта для бездомных животных к ним попадали не менее 90% домашних питомцев, у которых, наверняка, были хозяева. Но без бирок или чипов определить собственника невозможно. После того, как сформируют общую базу данных, эта проблема исчезнет.

– К нам довольно часто обращаются владельцы, потерявшие своих питомцев. Они размещают объявления с их фото в соцсетях, на улицах. Приходят люди, которые заявляют, что похожее животное появилось у знакомых или соседей. Но доказать, что это то самое пропавшее животное в данном случае почти невозможно. Вот ещё одна причина, чтобы установить чип и точно знать его принадлежность, – привела пример из практики приюта Евгения Коломеец.

Из очевидных минусов нововведения люди отмечают принудительный характер процедуры постановки на учёт. Кстати, массовое чипирование животных в краткие сроки выявило острую нехватку квалифицированных кадров в области ветеринарии. Что грозит тем, кто не уложится в сроки?

Уже сейчас понятно, что владельцев незарегистрированных животных будут привлекать к административной ответственности – штрафовать. Размер штрафа составит 10 МРП или 34 500 тенге. Сумма приличная.

Звучат предположения, что после постановки на учёт могут ввести и налог на домашних животных. Но пока предпосылок к этому нет.

Ещё есть сомнения, что информация о владельцах животных, их личные данные, которые считываются с ИИН, будут гарантированно защищены от незаконного проникновения в базу данных.

И вишенка на торте – цена на процедуру постановки на учёт не фиксированная. То есть врач или клиника могут сами устанавливать прейскурант на этот вид услуги.

Какова цена вопроса

На текущий момент ветеринары региона сами установили единую цену на чипирование животных – три тысячи тенге за каждое животное и четыре тысячи тенге – если потребуется выезд врача на дом. И, как отметила Ольга Зайковская, если животных в доме много, то цена будет по три тысячи тенге за каждого.

– Три тысячи тенге – это цена одной пиццы. Если владелец животного не способен потратить такую незначительную сумму на своего питомца, как он вообще будет нести за него ответственность в дальнейшем? – сомневается зоозащитник.

Впрочем, для социально уязвимых слоёв населения, у которых есть домашние животные, предусмотрена бесплатная процедура постановки на учёт. Для этого достаточно сделать заявку в городской отдел ветеринарии или обратиться в сельский акимат, и государственный ветеринарный врач выполнит процедуру за счёт бюджетных средств.

Важный момент. Как пояснила Ольга Зайковская, с 1 сентября ветеринарам и ветклиникам будет запрещено оказывать ветеринарную помощь незарегистрированным животным. Иначе их самих оштрафуют. Также как и хозяина животного. Врачи должны будут поставить животное на учёт, установить чип или бирку, а уж потом лечить.

Зона ответственности

После постановки животного на учёт только владелец несёт за своего питомца полную ответственность.

– Я считаю, что всеобщий учёт поставит заслон бесконечной веренице бездомных животных, которых безжалостно выбрасывают на улицу их безответственные владельцы. Пора понять, что щенок или котёнок – не игрушка, а живое существо, за которого вы отвечаете. И если не готовы к этому, то и заводить животное не стоит, – подчёркивает Евгения Коломеец.

Но есть и иное мнение. Не приведёт ли узаконенная норма, напротив, к всплеску брошенных домашних животных? Ведь, чем обременять себя хлопотами или платить штрафы – проще избавиться от животного, выгнав его из дома.

Ольга Зайковская отмечает из собственной практики, что уже сейчас владельцы нескольких животных ставят на учёт не всех своих питомцев. Отговорки обычные: животное старое, из дома вообще не выходит, так зачем лишние заботы?

Так или иначе, отказ от регистрации животного с 1 сентября будет являться нарушением казахстанского законодательства. И это станет поводом к привлечению к ответственности владельца.

Екатерина Гуляева