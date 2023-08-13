Чип для Дейла

Правила обязательного учёта собак и кошек вступают в законную силу с 1 сентября 2023 года.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, учёт домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами, физическими или негосударственными юридическими лицами, выполняющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Согласно законодательству, владелец или лицо, ответственное за животное, вправе самостоятельно определять изделие (средство) учёта, к которым относятся болюсы, чипы и т.д.

За нарушение норм учёта статьёй 407-2 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.

Мария Симонова