Человек и эпоха

В регионе проходит литературная экспозиция, посвящённая 85-летию Олжаса Сулейменова.

В этом году исполнилось 85 лет выдающемуся поэту, писателю и литературоведу, общественно-политическому деятелю и дипломату, лидеру народного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», народному писателю Казахской ССР и Герою Труда Казахстана Олжасу Сулейменову. Свою известность он получил как автор лингвистических исследований, посвящённых, в частности, тюркским элементам «Слова о полку Игореве» и исследованиям по тюркской лингвистике.

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. Пушкина проходит литературная выставка «Тысяча и одно слово», посвящённая юбиляру. На ней представлены все его произведения, начиная с книги стихов «Доброе время восхода» (1964), заканчивая собранием сочинений в семи томах – автобиография, воспоминания о детстве, студенческих годах, о творческих исканиях, стихи разных лет: «Трансформация огня», «Мосты», «Поэт красивым должен быть, как бог…», «И в каждом слове улыбался бог…», «Глиняная книга».

Конечно же, особое место занимает легендарное произведение-исследование «Аз и Я», впервые изданное в 1975 году. В «Антологию современной казахской поэзии» (2019), которая была переведена на шесть официальных языков ООН, вошли избранные произведения поэта. На выставке представлена книга «Язык письма. Взгляд в доисторию – о происхождении письменности и языка малого человечества» на английском языке. Стихи и поэмы Олжаса Сулейменова переведены на многие языки мира, в том числе английский, французский, немецкий, испанский, чешский, польский, словацкий, болгарский, венгерский, монгольский, турецкий.

Первые стихи Олжаса Сулейменова были опубликованы 13 июня 1959 года в популярной «Литературной газете», а его первая книга – «Аргамаки» датируется 1961 годом. Он, будучи представителем поколения «шестидесятников», дружил с Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко. Упоминал Сулейменова в своём сборнике новелл Сергей Довлатов, а Римма Казакова посвятила ему стихотворение «Люблю тебя, товарищ мой Олжас».

Многие исследователи, литературоведы, критики обращались к его творчеству. Многогранность Олжаса Сулейменова, как поэта, раскрывается в книге из серии «Өнегелі өмір». В сборник «Феномен Олжаса» вошли статьи, эссе и стихотворения, посвящённые писателю и его творчеству. Произведение «Мир Олжаса Сулейменова» представляет рецензии, отклики на изданные стихотворения и его книги, научные статьи и интервью в странах дальнего зарубежья.

В книге «Повесть об Олжасе» журналист и писатель Геннадий Толмачёв рассказывает о почти полувековой, проверенной временем дружбе. В журнале «Культура» (2006 г.), есть душевное интервью от Гульданы Казахбаевой «Спасти кого-нибудь доверь мне радость…», а в апрельском номере этого года журнала «Простор» была опубликована статья Игоря Крупко «Рифмы мира Олжаса Сулейменова».

О чём бы Олжас Сулейменов ни говорил, он всегда это делает уверенно, искренне и со знанием дела. С его взглядами, мнением, мировоззрением можно ознакомиться в представленных на выставке изданиях «Беседы с Олжасом», «Литература – это жизнь», «Вместе с Олжасом». В книге «Солнечное утро Олжаса Сулейменова» изложена литературная критика его творчества.

В конце мая Национальной библиотекой Республики Казахстан была организована творческая республиканская онлайн-встреча «Заманынан биік Ақын», посвященная юбилею Сулейменова. В ней приняли участие и сотрудники областной библиотеки имени А. Пушкина, поздравившие знаменитого писателя от имени всех жителей Восточного Казахстана.

– В прямом эфире я от имени всех восточноказахстанских читателей выразила юбиляру огромную признательность и благодарность за его творческий дар, – отметила заместитель директора библиотеки имени А. Пушкина Меруерт Емельбаева. – В видеопоздравлении прозвучали стихи поэта на разных языках.

Олжас Сулейменов это в своём роде «человек-эпоха» – чем бы он ни занимался, во всё привносит энергию поэтического слова, «энергию Олжаса». Феномен Сулейменова по праву занимает почётное место в казахстанской и мировой культуре.

Дамир Омаров

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