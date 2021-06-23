Человек, для которого нет чужих проблем

В городе Серебрянске про героиню нашего повествования Наталью Баженову говорят: «Это тот человек, к которому люди тянутся. С ней легко работать и приятно общаться. Она уважительно относится ко всем окружающим. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом». Пожалуй, это лучшая оценка профессиональных и человеческих качеств…

Безусловно, такое мнение сложилось не просто так. За долгие годы работы на государственной службе Наталья Баженова показала себя не просто грамотным специалистом, но и человеком, для которого чужих проблем не бывает. Она самоотверженно и с особой ответственностью относится к исполнению своих обязанностей и даже после выхода на пенсию продолжает трудиться на благо своей страны.

К слову, Наталья Васильевна родом из Серебрянска, здесь же прошли её детство и юность. После окончания средней школы № 1 имени М. В. Инюшина она поступила в Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии. Сначала трудилась инженером-картографом в объединённой комплексной экспедиции № 203 предприятия № 20 главного управления геодезии и картографии СССР. Однако её всегда тянуло на малую родину.

– В начале 1987 года я вернулась в родной город Серебрянск, – рассказала Наталья Баженова, – где начала трудовой путь на государственной службе. Работала инженером-геодезистом в отделе архитектуры Серебрянского горисполкома, главным специалистом отдела земельных отношений Серебрянской городской администрации, специалистом Восточно-Казахстанского областного комитета земельных отношений, инженером-землеустроителем по городу Серебрянску Восточно-Казахстанского филиала ГосНПЦзем.

В 2010 году Наталью Баженову как человека, не понаслышке знающего все проблемные вопросы моногорода, назначили на должность заместителя акима Серебрянска, на которой она трудилась более десяти лет. Стоит отметить, что со своими обязанностями Наталья Васильевна справлялась на отлично. Помимо того, что она эффективно решала все вопросы, касающиеся деятельности аппарата, большое внимание уделяла жителям города, помогая им в решении различных вопросов и проблемных ситуаций.

За советом и поддержкой обращаются к ней и коллеги. Для них героиня повествования – профессионал своего дела, мудрый наставник и душевный человек.

После выхода на заслуженный отдых Наталья Баженова продолжает работать инспектором по общим вопросам. Это ли не проявление самоотверженности и преданности любимому делу?! Думается, что на таких людях держатся малые и большие города нашей Родины…

Татьяна Кравченко

Фото из архива Натальи Баженовой

Район Алтай